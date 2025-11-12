Barcelona entra en guerra con la selección de España por la polémica de Lamine Yamal

Lamine Yamal está en medio de un importante conflicto entre la selección de España y el Barcelona. El delantero fue liberado de la convocatoria de la Furia tras someterse a un procedimiento médico con su club que, según la Real Federación Española de Fútbol, no fue avisado.

Este lunes, el futbolista de 18 años debía sumarse a las prácticas del combinado español para los partidos clasificatorios ante Georgia y Turquía. Pero la RFEF anunció su “sorpresa y malestar” al enterarse el mismo día de que Lamine Yamal se sometió a “un procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para una pubalgia. Por eso, decidieron liberarlo.

Hasta el DT de España se tuvo que manifestar ante la polémica desconvocatoria. “Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió”, detalló Luis de la Fuente.

Ahora, desde el Barcelona se pronuncia. El presidente del elenco culé, Joan Laporta, aseguró que “notificamos (a la RFEF) en el momento en que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección”.

Fuerte conflicto entre España y Barcelona por Lamine Yamal | Getty Images

ver también Desconvocado: la fuerte polémica que protagoniza Lamine Yamal en España

Barcelona enciende el conflicto con España por Lamine Yamal

“Intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que nos interesa. El lunes llegó el doctor (Ernest Schilders), que es una eminencia. Lo exploró ese mismo día y nos comunicó el tratamiento y todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club”, dijo Laporta.

Publicidad

Publicidad

El presidente del Barcelona prendió más la polémica al asegurar que “estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el interés del club“. Además, señaló que a Lamine Yamal “lo tenemos que proteger y ayudar a que mejore día a día porque todavía no ha llegado al punto de su máxima excelencia”.