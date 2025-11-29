Dejó al arquero en el suelo: el increíble gol que se farreó Lamine Yamal en triunfo del Barcelona

Barcelona volvió a sumar un nuevo triunfo en LaLiga. Tras la goleada sufrida por Champions League ante Chelsea, el cuadro dirigido por Hansi Flick enmendó el rumbo y superó por 3-1 al Alavés.

Pero la victoria para los catalanes costó y bastante. Al minuto la visita ya se puso en ventaja con anotación Pablo Ibáñez. Lo que reavivó los fantasmas tras lo ocurrido a mitad de semana en Stamford Bridge. “Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League”, recalcó el portero Robert Sánchez en clara alusión a Lamine Yamal y su baja presentación.

Sin embargo, ahora sí apareció la máxima estrella catalana y evitó un nuevo papelón. Yamal despertó a tiempo y primero marcó en el minuto 8 para poner el 1-1. Luego vino el doblete de Dani Olmos, que incluyó asistencia del “10” para cerrar la jornada con el 3-1 en el renovado Camp Nou.

Pero la jornada también estuvo marcada por el insólito gol que dejó escapar el astro de la selección española. Lo que se volvió viral por su definición pese a tener al arquero rival prácticamente en el suelo.

¿Qué pasó con Lamine Yamal?

Cuando el marcador ya estaba 2-1 ante Alavés, Barcelona comenzó a prender motores y acercarse a su mejor versión. Lo que tuvo como protagonista a Lamine Yamal.

El “10” tomó el balón en el minuto 43 y encaró hacia el arco rival. Con su zurda educada se pasó a toda la defensa del Alavés y llegó hasta el portero Antonio Sivera. En el último amague se perfiló para su pierna derecha y dejó al golero acostado en el suelo.

Sin embargo, la pierna diestra la tiene solo para acelerar y lo dejó en evidencia. Es que en plena área chica el jugador tasado en 279 millones de euros falló su remate y sembró las dudas por su rendimiento. Lo que en la recta de este 2025 está lejos de su mejor versión.

¿Cómo quedó la tabla de LaLiga?

Ahora Barcelona es puntero con 34 unidades en 14 partidos disputados. El cuadro blaugrana además tiene una diferencia de +23 goles. Sin embargo, todavía falta el partido del Real Madrid ante Girona este domingo. Los merengues tienen 32 unidades y un triunfo podría cambiar el puntero de la tabla.