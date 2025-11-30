Unión Española vivió una de las jornadas más tristes de su historia y descendió a la Primera B. La tristeza y el enojo terminaron en incidentes entre hinchas y directivos de los Hispanos.

Los dirigidos por Gonzalo Villagra no pudieron ante O’Higginsy cayeron por 4-2 en el Estadio Santa Laura, con lo cual sellaron su adiós a la máxima categoría del fútbol chileno. Los triunfos de Iquique y Limache terminaron de hundir a los de Independencia a falta de una fecha.

Incidentes en el Estadio Santa Laura

La buena cantidad de público que llegó al Estadio Santa Laura, rompió en llanto al término del partido. Pese a la pena, entonaron con fuerza el “cómo no te voy a querer”, casi como un juramento a no abandonar a Unión Española en esta jornada tan oscura.

Además de la pena, otros simpatizantes desataron su furia contra el manejo de la directiva. Detrás de las tribunas del recinto de Independencia, un seguidor encaró a Sabino Aguad, gerente general del club.

Mientras Aguad intentaba dialogar con el hincha , apareció otro sujeto, supuestamente un funcionario de Unión Española de acuerdo a Radio ADN, y le lanzó una patada al seguidor. Esto terminó de encender los ánimos. El propio gerente general debió calmar al agresor.

El hincha agredido, solo reaccionó a seguir insultando a la directiva. Hoy quienes están a cargo del club son los principales apuntados por el mal momento de los Hispanos. Cayeron a Primera B tras 28 años, ya que la única vez que habían perdido la categoría fue en 1997.

De esta manera, Unión Española tendrá que jugar en la Primera B en el 2026. Los ganadores de 7 títulos nacionales y finalistas de la Copa Libertadores en 1975, regresan a los potreros. Difícil momento para los hinchas de la Furia Roja.