“Hoy te vas”: Audax Italiano no tiene piedad y se burla del descenso de Unión Española

Audax Italiano celebró el doble en el Estadio Bicentenario. Con solitaria anotación de Eduardo Vargas superó a Ñublense y se mete en la Copa Sudamericana. Pero además festejó el descenso de Unión Española a la Primera B.

Ya en la previa del partido se había visto a un puñado de hinchas con globos negros y con disfraces del “Fantasma de la B”. Lo que fue captado por las pantallas de TNT Sports.

Sin embargo, el golpe final vino en el entretiempo donde no hubo piedad con el cuadro hispano. Es que primer se escuchó por los altoparlantes el tema “Te vas” de Américo. Lo que desató las primeras carcajadas entre el público presente.

Luego vino “Lloran las rosas” de Cristian Castro. Lo que fue entonado por todo el estadio y marcó la lápida definitiva de Unión Española. El cuadro de Independencia, y clásico rival del Audax, cayó el reciente domingo ante O’Higgins y con ello sentenció su retorno al ascenso.

Para cerrar la noche, tras el pitazo final se coreó el “Olé, olé, olé, olé, el que no salta se fue a la B”. Por lo que los hinchas se retiraron con una sonrisa de oreja a oreja en una noche que difícilmente olvidarán.

¿Qué partido le queda a Audax Italiano?

Audax Italiano superó a Ñublense por 1-0 y alcanzó los 49 puntos. Por lo que queda ubicado en el quinto puesto y asegura su cupo a Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera con el triunfo de Audax

Ahora cierra la temporada de Liga de Primera el próximo 7 de diciembre cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental. Partido que puede ser clave para los albos ya que necesitan un triunfo y que Cobresal no sume ante Ñublense.

