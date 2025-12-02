El Mono Sánchez fue una pieza clave del solidísimo campeón Coquimbo Unido y este martes 2 de diciembre tuvo una visita especial al estadio Santa Laura, donde jugó muchos años y también se consagró ganador del Campeonato Nacional con un equipo que acaba de bajar a la Primera B.

“Con mucha pena. Unión Española es un equipo grande con mucha historia y tradición. No merece estar donde está, pero las cosas pasan por algo”, dijo el golero de 38 años, quien tuvo una presentación destacada en el empate frente a Universidad de Chile.

De hecho, le tapó un lanzamiento penal a Charles Aránguiz. Aunque el puentealtino consiguió el empate, pues la tapada de Sánchez le quedó prácticamente debajo del arco para anotar. “Iba más ajustada al palo donde me tiré, pero le salió al medio y estuve a punto”, dijo el ex meta de Unión San Felipe.

Diego Sánchez terminó el año con un penal atajado a Charles Aránguiz, quien no fallaba un lanzamiento desde 2016. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No se perdió, seguimos invictos. Estamos muy contentos. Se cumplió un mes celebrando y no cualquier equipo sale campeón un mes antes”, expuso el golero, quien sigue henchido de orgullo por haber lograr este histórico título junto al Barbón bajo la dirección técnica de Esteban González, quien tiene negociaciones abiertas para incorporarse al Querétaro de México.

Mono Sánchez deja una clara ironía en defensa del campeón Coquimbo Unido

Mono Sánchez sabe que los festejos de Coquimbo Unido tras este histórico título pueden haber generado algo de pica. “Por más que les molesten las fotos con la copa. Bueno, que venga otro equipo y salga campeón un mes antes a ver qué harán”, aseguró el golero.

El avezado arquero, un bastión defensivo en los Piratas, también tuvo un momento complicado en el estadio Santa Laura. Fue cuando el partido se interrumpió por las bengalas. Aunque eso no fue una situación que le generó mucha preocupación.

Diego Sánchez pudo atajarle un penal a Charles y no se inmutó con esta interrupción. (Andres Pina/Photosport).

Fiel a su estilo, aclaró que “me preocupé más por las piedras durante todo el segundo tiempo, pero para qué hacer más problemas. Me llegaron hartas piedras, pero las tiré para atrás no más. Ya somos campeones, da lo mismo, cómo me voy a andar calentando la cabeza”.

Revisa el compacto del empate entre U de Chile ante Coquimbo Unido