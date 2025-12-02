Charles Aránguiz habló tras el amargo empate de Universidad de Chile contra Coquimbo Unido, 1-1 por la penúltima fecha de la Liga de Primera. Los azules se alejaron casi por completo del Chile 2 y por ahora están fuera incluso de Copa Libertadores, a espera de la última jornada.

El Príncipe lanzó durísimos dardos al Sifup y la ANFP, por considerar que durante la temporada perjudicaron a la U al hacerles las cosas más difíciles en vez de considerar fu buena participación internacional. Pero también habló del duelo ante El Pirata, el futuro y el terremoto de Gustavo Álvarez.

“Obviamente necesitábamos ganar para depender sólo de nosotros para clasificar a Copa Libertadores… Pero bueno, queda un partido más y lo vamos a trabajar de la mejor manera para salir a ganar como lo hacemos en todas las canchas“, dijo a TNT Sports.

Charles y el anuncio anticipado de Gustavo Álvarez sobre su salida de la U

Respecto a la recta final del torneo manifestó que “es una fecha donde hay muchos rumores, se van jugadores, el entrenador. Hay que ser profesionales, Gustavo es uno de ellos. Nosotros tenemos que ser profesionales, seguir trabajando y dar lo mejor para el club“.

Charles Aránguiz marcó el empate de la U contra Coquimbo.

Agregó que “hicimos un buen partido hoy, ellos encontraron un error de nosotros en la salida y nos pillaron mal parados. Aprovecharon su oportunidad, pero por suerte nosotros marcamos rápido el empate. Vamos a trabajar estos días para ir a ganar. Ojalá se den los resultados para tomar el cupo”.

Sobre el anuncio de partida del DT azul por anticipado, expuso que “él tendrá sus motivos, hay que respetar la decisión que toma cada persona. Sea entrenador o jugadores. Hay que respetar y no salirse del camino, estamos en un club muy grande. A veces pasan estas cosas que no son tan claras, pero no nos pueden afectar“.

Por último, Aránguiz sentenció que “estoy en conversaciones. Con tranquilidad, no estamos apurados. Hay buena relación, ellos están abiertos a seguir juntos. Tenemos que afinar algunos detalles de la renovación, pero tranquilo. Voy a seguir acá en la U“.