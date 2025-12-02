Gustavo Álvarez anunció que quiere irse de Universidad de Chile, a pesar de tener contrato por un año más. Tema que respondió Michael Clark en el Santa Laura, antes del duelo ante Coquimbo Unido.

Clark no quedó contento con las palabras de Álvarez

No le gustó nada las declaraciones del técnico al presidente de Azul Azul y así lo dejó claro. “La verdad es que tal como dije, la hora para hacer los análisis no era esta semana”, señaló, dando las primeras luces de un cortocircuito en la U.

“Tenemos desafíos importantes como club, vitales, estamos peleando el Chile 2 y Chile 3. Por eso el foco de estos días debe ser único: ganar esos 6 puntos. Es distinto ser Chile 2 o Chile 4, eso impacta para el año que viene”, señaló.

A Clark no le gustó lo que hizo Álvarez en las últimas horas

Señaló luego que “vendrá la época para hacer análisis y tomar decisiones. Tenemos el mejor plantel de Chile, el mejor cuerpo técnico”, y ahí le tiró encima a Álvarez el contrato que está firmado.

“Tiene contrato vigente y queremos hacer respetar el contrato. Lo que dijo… no era el mejor minuto, no vamos a meternos en sus razones personales, pero tras Iquique hablaremos”.

Como dijo que quería hacer respetar el contrato se le consultó su quería retenerlo. “Veremos a final de año. Tenemos contrato vigente, pero el cariño obligado no existe. Ya veremos cómo acaba todo”, sentenció.

Finalmente habló sobre si los problemas en Avellaneda ante Independiente o la multa que le puso la CMF por sus ilícitos fueron importantes en la decisión de Álvarez. “No lo sé si lo afecta a Álvarez, es un tema de él, no mío”, manifestó.