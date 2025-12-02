Vulgarmente, se dice “son como poto y calzón”. Así era la relación entre Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile hasta hace muy poco. O, por lo menos, así se veía desde fuera. Las cosas han cambiado.

El técnico del Romántico Viajero viene de anunciar que no seguirá en la Universidad de Chile tras las dos fechas restantes de la Liga de Primera 2025. Esto, tras una ola de rumores que lo ubicaban lejos del CDA.

Eso sí, tal como él mismo enfatizó, este alejamiento no se debe a un ofertón llegado desde otro club. En realidad, Álvarez se iría por discrepancias con la dirigencia y “un profundo desencuentro entre el corazón y la razón”.

Universidad de Chile… ¿Se olvida ya de Gustavo Álvarez?

Como se dijo, siempre fue una relación que parecía buena y cordial, cuando menos. Pero, tras las palabras de Gustavo Álvarez, el lunes, todo se derrumbó entre él y los que mandan en la U.

Tanto así, que esto se pudo ver reflejado en la propia manera que el club tiene de comunicar su información. Para dar a conocer los nominados para el duelo ante Coquimbo Unido, hubo un gran cambio.

Esto lo notó la cuenta Chuncho Datos, que subió un tweet en el que hizo hincapié en la distinta forma en la que la U comunicó a los citados ante Coquimbo Unido, en comparación con las anteriores durante este 2025. Antes, siempre se decía “los convocados por Gustavo Álvarez“. Ahora, simplemente se dice “los 18 citados“. Nos quedó clarito, en todo caso.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

La U tendrá un partido importante este martes ante Coquimbo Unido. El Romántico Viajero se enfrentará a los Piratas a las 18.00 horas, en el Estadio Santa Laura.