Extraño lo que hizo Gustavo Álvarez. Un DT que generalmente es pausado, piensa mucho lo que hace y que, de repente, encuentra el peor momento posible para anunciar su salida de la Universidad de Chile. ¡Justo en la previa del partido con Coquimbo Unido!

Hay que recordar que, si bien la U ya no pelea por el título, lo que se espera conseguir es la clasificación al Chile 2 o Chile 3 y, para eso, tiene que sumar de a tres en los próximos dos partidos.

Entonces, la pregunta que se podría hacer cualquiera es: ¿Por qué justo en este momento Gustavo Álvarez se decide a hablar sobre su no continuidad en la Universidad de Chile? Cristian Caamaño tiene una respuesta.

Para la galucha

Cristian Caamaño ha sido uno de los más duros con Gustavo Álvarez tras conocerse el tema de su salida de la Universidad de Chile. Para el periodista, se trata de una estrategia y así lo dijo, y lo repitió, en Radio Agricultura.

“Yo lo he estado observando. Gustavo Álvarez siempre está atento a lo que dice la gente. Y así ha conseguido que la gente lo aplauda. Le preocupa mucho lo que dice el hincha, lo que se dice en redes sociales“, empezó advirtiendo el periodista.

“Anuncia esto un día antes del partido con Coquimbo. ¿Por qué? Porque va a salir a que el estadio completo lo aplauda. Eso es lo que quiere lograr“, señaló Caamaño, que cree que lo que está haciendo el DT de la Universidad de Chile tiene que ver con una estrategia de negociación.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

La U tendrá un partido importante este martes ante Coquimbo Unido. El Romántico Viajero se enfrentará a los Piratas a las 18.00 horas, en el Estadio Santa Laura.