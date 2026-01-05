Es tendencia:
U de Chile hace oferta por Octavio Rivero: acuerdo inminente dicen en Ecuador

Según la prensa de ese país, en medio de una polémica teleserie del uruguayo y el club, la U ofrece una salida con un monto para romper el chanchito.

Por Cristián Fajardo C.

La U quiere sumar a un nuevo goleador tras la llegada de Eduardo Vargas.
Universidad de Chile se alista para seguir sorprendiendo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde desde Ecuador confirman que mandó una oferta por un nuevo goleador: Octavio Rivero.

En medio de la teleserie que vive el Barcelona de Ecuador para pagar una deuda por el delantero uruguayo, los azules habrían presentado una propuesta para quedarse con su carta.

Así lo menciona el medio “El Kamerino” de KCH radio quienes aseguran que la U propone un millón de dólares para quedarse con el uruguayo, algo que está siendo analizado en Guayaquil.

Justo cuando el jugador está en rebeldía y no quiere volver a Ecuador, por una deuda de 500 mil dólares, además por un complicado escenario social, donde quiere sacar a su familia.

La U pone se mete en la teleserie de Octavio Rivero

El programa ecuatoriano entregó importantes detalles de la teleserie que vive Octavio Rivero en el Barcelona de Ecuador: “Se ha armado una novela con Octavio Rivero, porque trascendió una información extraoficial que Barcelona le pagó lo que le adeuda en la Federación Ecuatoriana para que se cobre”.

“De lo que nos enteramos, es que el delantero ha hecho el reclamo formal de sus valores, un poco mas de 500 mil dólares y que Barcelona tiene 15 días para cancelar al jugador. La postura como club es pagarle, le van a pagar a Rivero, pero no está pagado aun, pero pasará en los siguientes días para que cobre lo demandado”, explicaron.

Es el momento que se mete la U con una oferta, de manera de poder sacarlo y que el club ecuatoriano pueda sacar un problema, tras pagar la deuda.

“De última hora llegó una oferta formal de un millón de dólares de la U de Chile. ¿Qué va a pasar? Yo creo que se vende, más con esta oferta formal que llegó, Barcelona no pedirá más y la intención de Rivero es buscar una salida de beneficio para ambas partes y esta es la oportunidad para que todo quede saneado”, finalizan.

Revisa detalles:

Tweet placeholder
