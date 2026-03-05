El ciclo de Francisco Meneghini en Universidad de Chile está yendo de muy mala manera. Partido a partido el técnico suma detractores y por su fuera poco, sufre con las lesiones de dos figuras.

Mucho ruido hubo por las llegadas de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Desde reparos por su edad, hasta la controversia por su pasado en Colo Colo. Nada de eso importó y el Bulla junto a Paqui, apostaron por los experimentados goleadores.

El juvenil que asoma en U. de Chile

Si dicen que los goles son amores, Universidad de Chile se está muriendo de sin cariño. Entre Lucero y Rivero suman 0 tantos en lo que va de temporada. Para peor, ahora sufren con problemas físicos. El uruguayo tiene problemas en su rodilla y no hay claridad de cuándo estará disponible.

El Gato Lucero estaba teniendo más continuidad, pero se lesionó contra Palestino en la eliminación de Copa Sudamericana. En las próximas horas se sabrá con claridad el tiempo que estará de baja. Mientras, el Romántico Viajero ya piensa en su siguiente encuentro.

El problema es que ahora solo Eduardo Vargas está disponible como delantero de área. Paqui Meneghini tendrá que apelar a un juvenil y el principal candidato es un gigantón que merodea por el CDA: Martín Espinoza Pino, atacante de 19 años.

Espinoza ya hizo su debut en el primer equipo en 2025, con Gustavo Álvarez al mando. En aquella ocasión, el delantero ingresó ante Recoleta por Copa Chile y anotó de cabeza, aprovechando su 1.90 de estatura. Tras ello, no volvió a tener minutos.

En la eliminación contra Palestino de la Copa Sudamericana, Martín Espinoza estuvo en la banca, pero no entró. Sin Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, el joven atacante podría tener minutos en el próximo partido de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo en el Estadio Nacional. Podría transformarse en el héroe inesperado del criticado ciclo de Meneghini.

