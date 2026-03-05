Universidad de Chile timbró un rotundo fracaso al caer contra Palestino, eliminada de Copa Sudamericana y toda competencia internacional recién comenzado marzo. Y junto al pésimo rendimiento, el DT Francisco Meneghini tiene más problemas.

Junto a las lesiones de Octavio Rivero y Lucas Assadi, la U sufrió nuevas complicaciones físicas. Bianneider Tamayo y Juan Martín Lucero debieron ser reemplazados tras acusar dolencias y desde ya están seriamente en duda para el próximo partido.

Pero no son los únicos y la U podría perder a otro titular: según detalló el periodista Marcelo Díaz, al momento de ser reemplazado, a Fabián Hormazábal Hormazábal le tuvieron que aplicar frío en una de sus articulaciones inferiores.

La rodilla de Hormazábal

“Ojo con Hormazábal, que cuando se va a sentar al banco, va con una bolsa de hielo en la rodilla derecha. Terminó viendo el partido con una bolsa de hielo en la rodilla“, informó Díaz en TNT Sports.

Hormazábal entre algodones en la U contra UdeConce.

De esta forma, la U podría lamentar hasta cinco bajas por lesión de cara al próximo partido, como local contra Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Los azules venían de conseguir su primer triunfo de la temporada, con victoria ante Colo Colo en el Superclásico. Con la nueva derrota ante Palestino los fantasmas vuelven a rondar al equipo de Paqui Meneghini.

Con sólo un triunfo, tres empates y una derrota en el campeonato nacional, la U recibirá a UdeConce este lunes 9 de marzo, desde lasa 20:00 horas, con los ojos puestos especialmente en las dolencias de Lucero y Hormazábal.

