Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Colo Colo vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

El Cacique busca remontar tras la última derrota, para no complicar el andar de Ortiz en la banca alba.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Albos e Itálicos se enfrentan por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlbos e Itálicos se enfrentan por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Colo Colo busca dar vuelta la página tras la derrota en el Superclásico, y este fin de semana tendrá la chance de hacerlo cuando visite a Audax Italiano, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Los albos necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Mientras que los itálicos, llegan con confianza tras asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana luego de eliminar a Cobresal en Calama, pese a su irregular campaña en el torneo.

Colo Colo vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este sábado 7, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 6 de la Liga de Primera.

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

ver también

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
El partido que va por TV abierta en la Fecha 6 Liga de Primera 2026
Campeonato Nacional

El partido que va por TV abierta en la Fecha 6 Liga de Primera 2026

Programación Fecha 6 Liga de Primera: Agenda de partidos
Campeonato Nacional

Programación Fecha 6 Liga de Primera: Agenda de partidos

Superclásico: ¿Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. U. de Chile?
Colo Colo

Superclásico: ¿Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. U. de Chile?

Flamengo presenta a su nuevo DT: Pulgar tiene nuevo jefe
Internacional

Flamengo presenta a su nuevo DT: Pulgar tiene nuevo jefe

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo