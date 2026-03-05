Con 18 años y tildado como una de las grandes figuras del fútbol venezolano, Colo Colo se frotaba las manos en 2018 con el arribo a un potente delantero a sus filas. Se trata de Danny Pérez, quien llegaba a préstamo desde La Serena.

El atacante dijo en su llegada que “soy un jugador ganador” y se robó los flashes. Sin embargo, en Macul no fue nunca citado al primer equipo y terminó su paso sin pena ni gloria.

Tras eso volvió a La Serena, pasó por Huachipato y militó en distintos elencos del fútbol venezolano. Es más, el año 2024 anotó un tanto en la Copa Libertadores, volviendo a ser noticia en Chile.

El exótico nuevo destino del ex Colo Colo

Danny Pérez, quien estuvo el año 2018 en Colo Colo sin sumar minutos oficiales, dejó su última aventura en el fútbol boliviano y parte a Indonesia. El atacante que fue comprado en su momento por La Serena busca relanzar su carrera.

Danny Pérez en Colo Colo /Photosport

El llamado Sadio Mané venezolano acaba de ser presentado en el IF Gnistan, de la liga de Finlandia. Es ahí donde en redes sociales afloraron sus dichos cuando llegó a Colo Colo.

“He llegado al más grande de Chile y quiero hacerme un nombre en el club”, dijo en 2018 al ser presentado en el Estadio Monumental. Tras eso su carrera no logró despegar y hoy deja el continente.

Pérez tiene 26 años y registra pasos por la selección Sub 17 de Venezuela. En su último club, el Tomayapo de Bolivia, jugó 26 partidos y anotó cuatro goles, brindando seis asistencias.