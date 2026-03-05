Universidad de Chile recibió un durísimo golpe en la Copa Sudamericana. Los azules se despidieron rápidamente del certamen continental al caer agónicamente por 2-1 ante Palestino, quedándose sin competencias internacionales para todo lo que resta del año.

El gran apuntado tras este verdadero fracaso está siendo Francisco Meneghini. Decir que el ciclo del argentino por el club es decepcionante es quedarse corto, sobre todo si consideramos los jugadores de peso que llegaron en el pasado mercado de fichajes.

Uno que tiene una visión bastante clara al respecto es Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en el programa F90 de ESPN apuntó a lo que realmente le falta a este equipo para ser exitoso.

ver también Los millones que U de Chile debe pagar por el “silencio stampa” tras papelón en la Sudamericana

Rivarola apunta a la gran falencia de Universidad de Chile

El ex delantero afirmó que “la verdad que a mí la sensación de la U en lo que va de este año es el sentir que ofensivamente lo encuentro débil. Es un equipo que no sorprende. Falta ese jugador que haga algo distinto, como Assadi en su buen momento, que irrumpa”.

Meneghini al mando de Universidad de Chile ha dirigido seis partidos con una victoria, tres empates y dos derrotas. | Foto: Photopsort.

En ese sentido, Rivarola también cuestionó el tipo de jugador que llegó en el pasado mercado: “El traer muchos buenos nombres, pero también ver las edades es importante, porque te puede pasar lo que le está pasando a la U”.

Publicidad

Publicidad

“La U tuvo la mala suerte que no le tocó en el clásico y un partido definitorio rápidamente, dos partidos muy determinantes. En el momento de la U, te deja nuevamente tambaleante, frágil y te termina complicando a lo que viene que sea casi perfecto. La U ahora tiene que ponerse con todo en el foco del torneo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo desafío del romántico viajero será ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

ver también U de Chile y nube negra: peligra baja y sumar a un quinto lesionado para el próximo partido

En síntesis

Universidad de Chile fue eliminada de la Copa Sudamericana tras perder agónicamente por 2-1 ante Palestino.

El comentarista Diego Rivarola afirmó que el equipo de Francisco Meneghini es ofensivamente débil y predecible.

Rivarola cuestionó la edad de los refuerzos que llegaron en el pasado mercado de fichajes.

Publicidad