Lamentablemente los ánimos en Universidad de Chile quedaron en el suelo tras quedar eliminados en la Copa Sudamericana. El gran apuntado luego de este fracaso es Francisco Meneghini, quien está viviendo su primera gran crisis en el club tras apenas un puñado de partidos dirigidos.

Son varios en las huestes azules quienes piden que el argentino sea despedido ahora ya. Si bien hace un par de días venció a Colo Colo en el Superclásico, lo cierto es que el nivel del equipo agotó la paciencia entre los más exigentes.

Uno que dio su opinión al respecto fue el ex futbolista Luka Tudor, quien en su calidad de comentarista en el programa Marca Personal de Radio La Metro aseguró que el DT podría estar viviendo sus últimos días en el club.

ver también “No hay chance de que…”: Revelan la postura de U. de Chile con el futuro de Meneghini

¿Paqui fuera de Universidad de Chile?

El ex delantero afirmó que “creo que hasta ahora la cosa no le ha salido para nada bien a Meneghini. Yo sé del trabajo y todo lo que ha aprendido, pero acá hay otras cosas que son relevantes en un equipo grande. No sé si tiene el manejo grupal, que es lo más importante”.

Paqui al mando de Universidad de Chile ha dirigido seis partidos con una victoria, tres empates y dos derrotas. | Foto: Photopsort.

“Ese tono de voz es un tono de duda, de poca convicción. Esto te lo puede decir un jugador, pero ellos tasan a un entrenador rápido. En pretemporada ya lo tienen tasado y lo comparan con el anterior”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar Tudor advirtió que “lo siento y lo veo muy incomodo a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. Lo cierto es que está muy complicado”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los estudiantiles volverán a la acción ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

ver también Con las lesiones de Lucero y Rivero: el juvenil de 1.90 que sale al rescate de U. de Chile

En síntesis

Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana bajo la dirección de Francisco Meneghini.

El comentarista Luka Tudor cuestionó el manejo grupal y la convicción del técnico argentino.

Pese a vencer a Colo Colo en el Superclásico, sectores azules piden el despido del DT.

Publicidad