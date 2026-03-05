U. de Chile sufrió un golpe durísimo, porque perdió contra Palestino y quedó fuera de la Copa Sudamericana en fase preliminar. Los azules no tendrán competencia internacional este año.

Las principales críticas del fracaso recaen sobre Francisco Meneghini, quien perdió el poco crédito que le había sumado ganar el Superclásico ante Colo Colo. El DT descartó renunciar, mientras los hinchas se preguntan si la dirigencia tomará alguna determinación al respecto.

En ESPN, el periodista Felipe Labbé informó que “esta derrota no significa para nada que Meneghini vaya a dejar su cargo, ni por una renuncia de él ni tampoco por determinación de la dirigencia“.

De hecho, el reportero dijo que “en la mañana estuvimos preguntando si iba a estar dirigiendo el partido del lunes ante U. de Concepción y nos decían, obvio que sí, que no hay chance de que el DT deje su cargo“.

La postura de la dirigencia de U. de Chile ante el fracaso de Paqui Meneghini

“Ahora, puede ocurrir que no consiga una racha de triunfos que lo afirme en el torneo nacional, que siempre fue el principal objetivo que se puso la dirigencia, la secretaría técnica y el propio cuerpo técnico. Por eso, se le exigirá que comience con una racha de partidos”, sumó Labbé en ESPN.

Pasando la página del fracaso internacional, U. de Chile vuelve a la cancha este lunes 9 de marzo para enfrentar a U. de Chile. Los azules reciben al elenco penquista a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.