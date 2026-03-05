El mercado de fichajes para los clubes de la Primera División del fútbol chileno llegó oficialmente a su fin, dejando planteles prácticamente definidos de cara a lo que resta la temporada.

Sin embargo, la ventana de incorporaciones aún permanece abierta en la Primera B, donde varios continúan atentos a posibles movimientos para reforzar las plantillas.

En ese contexto, todavía existe una extensa lista de futbolistas que siguen en búsqueda de club para este semestre, esperando una oportunidad para volver a la competencia.

Uno de ellos es el experimentado lateral Juan Pablo Gómez, exjugador de Universidad de Chile, cuyo nombre incluso sonó con fuerza durante las últimas semanas para reforzar Unión Española.

En enero de este año, el medio Independencia Hispana señaló: “A falta de detalles, Juan Pablo Gómez volvería a ser jugador de Unión Española”, añadiendo que “Sería considerado como defensa y lateral derecho”.

Pese a los rumores y acercamientos que circularon en el mercado, hasta ahora no se ha concretado ninguna negación.

Juan Pablo Gómez sigue en búsqueda de club/Photosport

La carrera de Juan Pablo Gómez

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Universidad Católica el 2010, pasando luego a préstamo por escuadras como Coquimbo Unido, Barnechea, Unión La Calera y Universidad de Concepción. El 2016 fichó por San Luis donde tras una temporada emigró a Curicó Unido.

El 2023 se sumó a Universidad de Chile como refuerzo estrella, sin embargo, no logró mostrar su potencial tras su paso por los azules, por lo que se despidió del elenco y se sumó a Deportes Iquique el 2025, año en que perdieron la categoría, y no continuó de cara a este 2026.

