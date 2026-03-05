La selección chilena iniciará una travesía sin precedentes. Aterrizará en Auckland para enfrentar los duelos de la FIFA Series 2026, ante Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo), en un ambiente de mucha expectación por la renovación de nuevos nombres.

Por primera vez en casi dos décadas, la delegación nacional no contará con ninguno de los nombres que alzaron las Copas América de 2015 y 2016, marcando el fin de un ciclo necesario y que busca una nueva identidad futbolística al mando de Nicolás Córdova.

El viaje a Oceanía será el inicio de un laboratorio de alta presión a 12.000 kilómetros de casa. Con la eliminación del Mundial 2026 aún fresca en la memoria del hincha, la ANFP ha decidido apostar por una “patrulla juvenil” cuyo promedio de edad apenas roza los 23 años.

El objetivo es claro: detectar quiénes tienen el temple necesario para vestir la camiseta nacional sin el “paraguas” protector de los referentes históricos que ya colgaron los botines.

Osorio está llamado a tomar la posta de Alexis Sánchez en la Roja

La nueva columna vertebral de la selección chilena

En el arco Lawrence Vigoroux asoma como uno de los futbolistas más experimentados a sus 32 años. El meta del Swansea se ganó el puesto con Nico Córdova y, para el puesto, aún es joven. Pero hay más opciones: Thomas Gillier, Vicente Bernedo y Brayan Cortés aparecen en el horizonte.

La zona defensiva presenta apuestas arriesgadas, pero interesantes de esta gira. Con Iván Román (19 años) liderando la zaga, Chile busca recuperar la solvencia aérea y la salida limpia desde el fondo.

Román, quien ya suma minutos de calidad en Primera División y torneos continentales, puede formar una dupla inédita con Matías Pérez (20 años, Lecce de Italia), buscando establecer una complicidad defensiva que sea el cimiento para las Eliminatorias del 2030.

En la columna vertebral de este equipo destacan la presencia de Vicente Pizarro (23 años) y Darío Osorio (22 años). El volante de Rosario Central se ha transformado en el capitán silencioso, dictando los ritmos del juego con una madurez que evoca los mejores años de la zona media nacional.

Pizarro se ha consolidado en Argentina

Por su parte, Osorio llega desde Dinamarca como la principal amenaza ofensiva, cargando con la responsabilidad de ser el desequilibrio individual en un esquema que prioriza el orden táctico y la presión tras pérdida.

Seguramente será convocado Lautaro Millán (20 años), que hizo su debut el año pasado, empezará a sumar rodaje luego de que se ganara la camiseta de titular en Independiente.

Otro que está consolidado es Felipe Loyola (25 años), que dio el salto a Europa y juega en el Pisa de la Serie A.

También está Lucas Assadi (22 años), de Universidad de Chile, que el año pasado pareció explotar en el elenco universitario. Eso sí, esta temporada no inició de gran forma al mando de Paqui Meneghini.

En ofensiva está Lucas Cepeda (23 años), recién llegado a Elche, quien será puesto fijo en la ofensiva de la Roja. ¿Pero quién lo acompañará?

Un nombre que genera especial entusiasmo es el de Yastin Cuevas. A sus 17 años, el delantero de Colo Colo ha pasado de ser una promesa de las divisiones inferiores a una alternativa real en el ataque adulto. Su frialdad frente al arco lo posicionan como “proyecto de exportación”.

Damián Pizarro volvió a tener minutos en Primera, tras debutar en Racing. Es una alternativa válida para que Chile logre encontrar un ansiado centrodelantero, pues recién tiene 20 años.

Y aprovechando la velocidad de extremos, puede aparecer Martín Mundaca (19 años) de Coquimbo Unido o Benjamín Chandía (23 años), quienes brillaron en el cuadro pirata campeón.

A ellos se le sumarán jugadores experimentados como Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic y Erick Pulgar, que han sido habituales en las últimas nóminas y pueden jugar el próximo proceso de eliminatorias.

Enfrentar a selecciones como Nueva Zelanda y Cabo Verde permitirá a los jóvenes convivir con la presión de representar a un país herido en su orgullo deportivo. No se tratará solo de ganar, sino de demostrar que existe una base de futbolistas capaces de sostener un proceso a largo plazo sin las intermitencias que condenaron el camino a la cita mundialista de este año.