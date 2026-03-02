Sucedió en la edición de Los Tenores de Radio ADN, este lunes. El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, se sentó con los panelistas para trazar el mapa del futuro de La Roja y explicar por qué mantiene la esperanza de volver a clasificar a un Mundial.

Correa, que viene de su paso por Cruzados, fue claro y aseguró que aunque hoy la selección esté en el fondo de las Eliminatorias, el prestigio no se borra de un día para otro. Recordó el historial sudamericano en torneos y dejó la idea de que la identidad y los triunfos acumulados siguen siendo un activo para reconstruir el camino hacia el Mundial de 2030.

También abordó el formato de las próximas clasificatorias. Respecto a eso, recalcó que lo más probable es que se mantenga el esquema actual, aunque no está definido si arrancarán en marzo o en junio. Adelantó que, tras 2030, Sudamérica podría sumarse a una especie de Nations League con equipos europeos.

ver también Arturo Vidal se refiere a un posible regreso a la Selección Chilena: “No es algo que me vuelve loco”

Las prioridades que maneja La Roja

Correa explicó por qué aceptaron la invitación a la FIFA Series y puso el foco en lo competitivo que pueden ser esos duelos, pese a ser amistosos: Nueva Zelanda y Cabo Verde serán las pruebas inmediatas y la nómina se dará a conocer el lunes 16 de marzo.

En cuanto a la planificación post‑Mundial 2026, el gerente repasó la agenda. Ya hay confirmados dos compromisos oficiales en el segundo semestre contra México y Estados Unidos, y están en conversaciones para sumar un tercer rival de Concacaf.

“La idea es completar la ventana con un cuarto partido en octubre en Europa, preferentemente frente a un equipo que haya ido al Mundial, para mantener el nivel competitivo y preparar la logística de cara a torneos mayores”, añadió Correa.

Publicidad

Publicidad

Sobre la posibilidad de jugar en casa, el dirigente dijo que en noviembre esperan disputar al menos un partido en Chile y quizá otro en Sudamérica. Además, descartó que La Roja sea el invitado para el partido de despedida de Colombia por incompatibilidades de calendario con la fecha FIFA en la que enfrentarían a Portugal.

Para cerrar, Correa adelantó que la concentración previa al Mundial será en Europa desde el 24 de mayo, con la opción de sumar un amistoso más antes del choque con los lusos; el mensaje fue de trabajo y paciencia: reconstruir a La Roja es un proceso, pero con calendario y rivales de nivel, la ambición sigue intacta.

Chile jugó ante Perú su último amistoso | Photosport

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Chile en el FIFA Series?

El primero de los encuentros que jugará el Equipo de Todos en el FIFA Series será ante Cabo Verde. Este duelo está programado para el viernes 27 de marzo, a contar de las 00:00 horas (de nuestro país) en el Eden Park de Auckland.

Tres días después, en el mismo escenario, la Selección Chilena se enfrentará al local Nueva Zelanda. Según determinó la FIFA, este lance se disputará el lunes 30 del próximo mes, desde las 03:15 horas de la madrugada nacional.