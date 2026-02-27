El comienzo de la estadía de Gabriel Arias en Newell’s Old Boys de Argentina fue con reconocimiento a su trayectoria y, de hecho, fue condecorado como capitán del equipo. Pero últimamente, el arquero chileno ha recibido algunos golpes, como salir chiflado tras padecer una lesión.

Para colmo de males, aquel problema de Arias lo alejará varias semanas de las canchas, según confirmó su flamante entrenador. “Todavía no sabemos la duración, pero sí que será lamentablemente a largo plazo”, reconoció Frank Kudelka en su presentación oficial.

“Es lo poco que puedo decirles”, agregó Kudelka, el ex entrenador de Universidad de Chile que tendrá su segundo ciclo en el cuadro Leproso. Por lo pronto, una fractura en el peroné de la pierna izquierda alejará a Arias por al menos dos meses. Podrían ser tres.

Gabriel Arias sufrió una grave lesión en la Lepra rosarina. En la foto, durante la Copa América 2024 con la Roja. (Alejandro Pagni/Photosport).

Por supuesto, el ex golero de Racing Club de Avellaneda se perderá el clásico de la ciudad ante Rosario Central. En su lugar estará Williams Barlasina, quien reemplazó a Arias en la caída por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata. “Lo conozco de la etapa anterior, eso me acerca más”, aseguró Kudelka.

Gabriel Arias en acción ante Boca Juniors con Newell’s. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Confiaré en ellos y demostrándole que uno los apoya, los ayuda y valora sus capacidades. Quizá soy repetitivo, pero no es una oportunidad más. Es la oportunidad. Y lo tomo de esa manera, eso transmito”, aseguró sobre las charlas que tendrá para envalentonar a Barlasina.

Williams Barlasina suma 7 partidos en Newell’s. Jugará ante Rosario Central. (Getty Images).

Gabriel Arias obliga a Newell’s a salir al mercado en Argentina

La lesión de Gabriel Arias complicó a Newell’s en el mercado de fichajes de Argentina, donde todavía tienen margen para moverse. “En cuanto a la posibilidad de reforzar el equipo, hay cupos abiertos”, aseguró Kudelka, quien recuperó al delantero Matías Cóccaro para el duelo ante los Canallas.

“Seguramente hablaremos para ver qué tipos de posibilidades hay. Decir qué lugares o nombres, verdaderamente no los tengo”, añadió el ex entrenador de Huracán y Talleres de Córdoba, quien no alcanzó a dirigir ningún partido a Arias y ya debe lamentar su grave lesión.

Gabriel Arias estará de baja en Newell’s. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Por lo pronto, el foco del avezado DT está en el difícil duelo contra Rosario Central, cuadro dirigido por Jorge Almirón donde el volante chileno Vicente Pizarro se erigió rápido como un titular indiscutido. Será el domingo 1 de marzo a las 17:30 horas en el estadio Marcelo Bielsa.

Revisa el compacto de la derrota de Newell’s vs Estudiantes de La Plata

Así va la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Newell’s Old Boys es exclusivo colista de la primera fase en la Liga Profesional de Argentina 2026 al cabo de 7 partidos.

En síntesis:

Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda con Newell’s.

La lesión de Arias requerirá entre dos y tres meses de recuperación según su club.

Williams Barlasina reemplazará al portero chileno frente a Rosario Central el 1 de marzo.