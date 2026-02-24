Es tendencia:
El calvario de Gabriel Arias en Newell’s: Sufre amenazas de muerte y ataque con molotov

La mala campaña de la "lepra" en el Apertura 2026 de Argentina, provocó la violenta reacción de sus hinchas previo al Clásico ante Rosario Central.

Por Alfonso Zúñiga

Gabriel Arias vive preocupante momento en Newell's.
© Getty ImagesGabriel Arias vive preocupante momento en Newell's.

La temporada 2026 del fútbol argentino comienza a dejar víctimas. Como consecuencia de la mala campaña de Newell’s Old Boys, colistas del Grupo A con dos puntos, el equipo del chileno Gabriel Arias volverá a cambiar de entrenador.

Luego de seis jornadas en el Torneo de Apertura, donde apenas suman dos puntos de 18 posibles, el cuadro rojinegro decidió despedir a la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi, lo que como efecto colateral provocó una violenta reacción de sus hinchas.

Tras la última derrota por 0-3 ante Banfield, un grupo de fanáticos atacó las dependencias de Newell’s con piedrazos, incluso con bombas molotov que fueron a los vehículos de los jugadores como Arias sin mayores daños. No quedo allí.

Hinchas de Newell’s amenazan a Arias y jugadores

En las afueras del campo de entrenamiento de la “Lepra” aparecieron lienzos con un virulento mensaje hacia el plantel, el cual decía “ganen o balas para todos“. Una situación que se da en la previa al duelo más importante de la temporada para este club.

Si bien Newell’s juega este miércoles ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Marcelo Bielsa, el duelo que más mueve a los hinchas es el del domingo 1 de marzo, cuando Arias y compañía disputen el Clásico de su ciudad ante Rosario Central del también chileno Vicente Pizarro.

Un cotejo que tiene un componente histórico para este club, pues no ganan el derbi desde el 20 de marzo del 2022, es decir, hace casi cuatro años, cuando derrotaron al “Canalla” por 1-0. Además, la desventaja histórica aumentó en este tiempo a 21 juegos de diferencia.

La amenaza a Gabriel Arias y plantel de Newell’s Old Boys (Doble Amarilla)

La amenaza a Gabriel Arias y plantel de Newell’s Old Boys (Doble Amarilla)

Los números del chileno en “La Lepra”

Con la camiseta de Newell’s Old Boys, Gabriel Arias fue titular en los seis juegos que disputaron en el Apertura 2026, es decir, suma 540 minutos en cancha, donde recibió 12 goles en contra, no registra vallas invictas y suma una tarjeta amarilla.

Así están en la Tabla de Posiciones

