No ganan hace seis fechas y se viene el clásico: Gigante argentino busca a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez vuelve a sonar en el mercado de fichajes. Tras ser sondeado por Alianza Lima, ahora es buscado de urgencia por uno de los grandes del fútbol trasandino. Es que su gran campaña en Universidad de Chile ahora lo ubica como el salvador para la crisis que enfrenta Newell’s.

El escenario para el cuadro rosarino no es de los mejores. En seis partidos solo ha acumulado desgracias: cuatro derrotas y dos empates. Por lo que es último en el grupo A. Además solo ha marcado cinco goles y recibió 12, lo que deja una diferencia de menos siete. Lo que obligó a la salida de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez.

ver también Barticciotto lanza un dardo a Gustavo Álvarez por su labor en U de Chile: “No digo que sea mal técnico, pero está sobrevalorado”

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución”, informó el elenco tras la última derrota por 3-0 ante Banfield.

Para peor, el fixture indica que este miércoles 25 de febrero debe enfrentar a Estudiantes de La Plata y luego el 1 de marzo recibe a Rosario Central en el clásico de la ciudad trasandina. Por lo que el principal nombre para salir de este delicado momento es Gustavo Álvarez.

De momento se indica que Lucas Bernardi asumirá como interino, pero el periodista Germán García Grova detalló que no quiere dirigir el clásico. Por lo que se apurarán las gestiones para llegar a acuerdo con Álvarez. Tarea no menor ya que no hay grises para el estratega: puede ser héroe o villano en menos de una semana.

ver también La frase de Paqui Meneghini que llena de rabia a los hinchas de la U: “Comparar dos partidos…”

¿Cuál era el salario de Gustavo Álvarez en la U?

El tema a definir es el salario del estratega. En Universidad de Chile se indicó que Gustavo Álvarez recibía 700 mil dólares al año. Pero esto no sería complicación para Newells’ que necesita con urgencia al entrenador. Por lo que se esperan novedades en la reunión que realizarán en las próximas horas con el DT de 53 años.

Publicidad

Publicidad