Colo Colo comenzó los trabajos de cara al Superclásico ante la U de Chile de este fin de semana. El Cacique viene al alza y recibe a un Romántico Viajero herido, por lo que prepara una formación para hacerlo sufrir con todo.

El Eterno Campeón ha logrado sumar confianza después de tres triunfos al hilo manteniendo un esquema y jugadores que han sido claves. Es por ello que Fernando Ortiz no se guardará nada y mandará a la cancha lo mejor que tiene en un plantel que no tiene lesionados por ahora.

A diferencia de lo visto en la victoria frente a O’Higgins, el técnico realizará un cambio muy importante. Esto, porque vuelve el goleador albo después de la lesión que lo dejó al margen en la última fecha y lo mantuvo en duda en los últimos días.

Vuelve el doble 9: la formación de Colo Colo para el Superclásico con la U

Colo Colo regresó a los entrenamientos este martes y lo hace con la U en la mira. El Superclásico puede darle la cima al Cacique y así sepultar el proceso de Francisco Meneghini, algo que quieren aprovechar.

Javier Correa entrena con normalidad y asoma como titular en la formación de Colo Colo ante la U. Foto: Colo Colo.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, Fernando Ortiz ya tiene en su cabeza la oncena para dejar los tres puntos en el Monumental. Este arrancaría con Fernando De Paul en el arco luego de una actuación clave ante O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

En la defensa no hay dudas en que por fin las cosas están más tranquilas luego de tres fechas sin recibir goles. Es por ello que la formación de Colo Colo mantendrá a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa.

ver también ¡Arrastra enorme polémica! Confirman al árbitro para el Superclásico 199 entre Colo Colo y la U

En el mediocampo es donde comienzan los cambios, ya que a diferencia de lo visto con O’Higgins, habrá una línea de cuatro. Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino, que baja a ser el 10, asoman desde el arranque ante la U.

En el ataque, Leandro Hernández vuelve a la banca para cederle su lugar al gran retorno del Eterno Campeón. Javier Correa regresa después de su lesión y será la dupla de Maximiliano Romero para ir a buscar los goles.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Colo Colo ya va armando su formación para enfrentar a la U en el Superclásico. Esta sería con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con la U?

Colo Colo afina su formación para darle una nueva estocada a la U en el Superclásico. El Cacique recibe al Bulla en el Estadio Monumental el domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

ver también De titular en Uruguay a sumar 1 minuto: el drama de Javier Méndez en Colo Colo

En resumen, la formación de Colo Colo será…

El retorno del “doble 9”: La gran novedad táctica de Fernando Ortiz es el regreso de Javier Correa tras su lesión, quien hará dupla en el ataque con Maximiliano Romero . Esto implica la salida del juvenil Leandro Hernández al banquillo para fortalecer la ofensiva.

La gran novedad táctica de Fernando Ortiz es el regreso de tras su lesión, quien hará dupla en el ataque con . Esto implica la salida del juvenil Leandro Hernández al banquillo para fortalecer la ofensiva. Consolidación defensiva y continuidad de De Paul: Tras tres partidos sin recibir goles, el técnico mantendrá la línea defensiva (Rojas, Villagra, Sosa y Ulloa). Además, Fernando De Paul se ratifica en el arco luego de su actuación clave ante O’Higgins.

Tras tres partidos sin recibir goles, el técnico mantendrá la línea defensiva (Rojas, Villagra, Sosa y Ulloa). Además, se ratifica en el arco luego de su actuación clave ante O’Higgins. Póker de figuras en el mediocampo: El “Cacique” apostará por una línea de cuatro volantes con nombres de peso: Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino (este último retrocediendo para cumplir funciones de “10”), buscando el control total del juego ante una U de Chile que llega cuestionada.

Publicidad