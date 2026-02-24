Ya va quedando cada vez menos para que el fútbol chileno disfrute de la versión 199 del Superclásico. Este fin de semana Colo Colo y la U de Chile se verán las caras en el Estadio Monumental en un duelo que este martes conoció a su árbitro.

Durante horas de esta tarde se reveló que Cristián Garay será el juez a cargo del compromiso en la Ruca. Una decisión que, más allá de calmar, le pone más picante al duelo por una polémica que tuvo, precisamente, en un cruce entre ambos elencos.

La situación había generado revuelo en su momento pero terminó en el olvido hasta hace unos días atrás. Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, confirmó que se equivocó y terminó favoreciendo al Cacique con un cobro que pudo cambiarlo todo.

Cristián Garay, el árbitro del Superclásico 199 que arrastra una polémica gigante

El Superclásico entre Colo Colo y la U ya tiene árbitro confirmado. Este martes se conoció que Cristián Garay será el silbante del encuentro en el Estadio Monumental, lo que ha generado críticas de parte de los hinchas azules.

Y es que el juez vivió toda una polémica en el duelo vivido en agosto del 2025, también entre ambos equipos y en la Ruca. En aquel duelo, que el Cacique ganó por la cuenta mínima sobre la hora, el referí y el VAR cometieron un error que meses después se confirmó.

Javier Correa le pegó un enorme codazo a Matías Zaldivia en apenas 13′ minutos de juego, por el que mucho pidieron su expulsión. La tecnología revisó la jugada pero sólo hubo tarjeta amarilla para el delantero, la que a la larga le pesó al Bulla que se quedó sin Franco Calderón en los 31′.

Por esa situación y cinco meses después el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, asumió que se equivocaron y debían haberlo mandado a las duchas. “Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja“, señaló.

Quedará esperar para ver si es que en esta ocasión su desempeño no es tema y ayuda a que el encuentro se juegue sin problemas. Una apuesta arriesgada de parte de la ANFP justo a días de una reunión con directivos del Bulla ante tantas polémicas en el último tiempo.

Colo Colo y la U ya conocen al árbitro que impartirá justicia en el Supeclásico. El Cacique y el Romántico Viajero ahora aguardan por el pitazo inicial para disputar tres puntos que pueden valer oro y hasta el puesto de un DT.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y la U ya tiene a Cristián Garay como árbitro, por lo que espera por el pitazo inicial. El duelo está programado para este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

En resumen, el árbitro del Superclásico entre Colo Colo y la U será…

Designación de Cristián Garay: El árbitro fue confirmado para dirigir la edición 199 del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile en el Estadio Monumental, una decisión que ha generado tensión de inmediato.

El árbitro fue confirmado para dirigir la edición 199 del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile en el Estadio Monumental, una decisión que ha generado tensión de inmediato. El antecedente de la polémica: La designación revive el error cometido por Garay en el Superclásico de agosto de 2025, donde no expulsó a Javier Correa tras un codazo a Matías Zaldivia, jugada que el propio jefe de árbitros, Roberto Tobar, admitió meses después que debió ser tarjeta roja .

La designación revive el error cometido por Garay en el Superclásico de agosto de 2025, donde no expulsó a Javier Correa tras un codazo a Matías Zaldivia, jugada que el propio jefe de árbitros, Roberto Tobar, admitió meses después que debió ser . Apuesta arriesgada de la ANFP: La elección de Garay se produce en un momento crítico, justo antes de una reunión entre la ANFP y directivos de la U de Chile por arbitrajes cuestionables, lo que añade presión extra a un duelo donde incluso la continuidad de un técnico podría estar en juego.

