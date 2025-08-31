El Superclásico 198 entre Colo Colo y la Universidad de Chile dejó una jugada que provocó molestia en varios hinchas azules, pues Javier Correa fue a presionar a Matías Zaldivia. La pelota no estaba en una zona tan riesgosa, pero el centrodelantero argentino de todas maneras fue a buscar el contacto.

Casi en los 15 minutos del primer tiempo, el “9” del Cacique tuvo un fuerte roce físico con Zaldivia. Lo dejó muy dolorido en el césped del estadio Monumental, que en la antesala del partido fue rociado con agua bendita por un utilero de los azules.

Una repetición de TNT Sports fue la que motivó la contrariedad de varios azules, que pensaban que Correa merecía la expulsión directa. No sólo la tarjeta amarilla, como decidió el árbitro del encuentro, Cristián Garay. Pero no pasó a mayores ese choque.

Una toma del choque. (Captura TNT Sports).

De hecho, Correa fue a buscar a Zaldivia, quien aceptó las disculpas del ex ariete de Estudiantes de La Plata. Y evidenció su molestia con protestas hacia el réferi. La jugada, de todas maneras, sólo le bastó la tarjeta amarilla al “9” de los albos.

Javier Correa fue amonestado por ese choque. (Captura TNT Sports).

Esa acción entre Zaldivia y Correa no trajo consecuencias físicas para el bastión de la defensa azul en el Superclásico 198. Pero sí una protesta del goleador del Cacique, quien cinco minutos más tarde reclamó una falta que le cobraron sobre Charles Aránguiz.

La toma de la discordia. (Captura TNT Sports).

El juez pitó foul por un contacto leve, a juzgar por la vara de todos los que omitió en el comienzo del encuentro. Pero tampoco se le pasó la falta de Franco Calderón a Vicente Pizarro. Y expulsó al ex zaguero de Unión Santa Fe por una fuerte infracción por detrás. Pasaron cosas, aunque pocas, en el primer tiempo del Superclásico.

Correa con Zaldivia en el Superclásico. (Captura TNT Sports).