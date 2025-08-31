La U de Chile sabe que el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental es complejo y este tuvo dificultades incluso durante la semana. A pesar de todos los esfuerzos, Gabriel Castellón quedó descartado por un desgarro en el isquiotibial del que no pudo recuperarse óptimamente.

Por eso mismo, será Cristopher Toselli quien custodie la portería azul en el reducto enclavado en Macul. Mientras el plantel dirigido por Gustavo Álvarez ultimaba algunos detalles, la cámara de TNT Sports captó a un miembro de la utilería en una misión que cautivó a los conductores de la previa.

“Nos llamó la atención porque lo sigue haciendo. Tira un líquido por toda la cancha. Se ha paseado por toda la cancha”, describió Nahla Hassan, quien no perdió la oportunidad de consultar qué rociaba aquel enviado azul en Pedrero. La respuesta no aplacó la sorpresa.

La misión secreta no tan secreta que tuvo un funcionario de la U. (Captura TNT Sports).

“Es agua bendita”, retrucó el encargado del rociador. “El frasco tiene forma de virgencita. Pasó por todos lados con eso”, agregó Marcelo Muñoz, quien también estuvo en la antesala de dicho canal para el gran partido de la fecha 22, que resultará clave en la lucha por el título de los azules y la pelea por entrar a alguna copa de los albos, que acaban de confirmar a su nuevo director técnico.

“Toda fórmula sirve, algunos lo hacen con la mata de ruda”, dijo Patricio Barrera en alusión a esa planta que muchas veces apareció en canchas chilenas. Lo hizo hace poco en el Tierra de Campeones en una derrota de Deportes Iquique. Y muchas veces también en el Monumental por orden del argentino Pablo Guede.

Para Cristián Basaure, este ‘aguabenditazo’ de la gente de U de Chile en la antesala de afrontar el Superclásico 198 frente a Colo Colo, tiene que ver con algo muy puntual. En ningún caso relevante, pero que podría ser útil a los azules en este partido.

“Son creencias y cosas que ayudan, pero lo relevante está dentro de la cancha”, dijo Cristian Basaure, quien sabe que lo realmente importante ocurrirá en el césped: allí por ejemplo, el Romántico Viajero tendrá al argentino Felipe Salomoni en desmedro de Matías Sepúlveda en el costado izquierdo.

Felipe Salomoni será titular ante el Cacique. (Andres Pina/Photosport).

Y en el lado de los albos, Claudio Aquino una vez más estará marginado de la oncena inicial, tal cual ocurrió en el clásico frente a Universidad Católica. Aunque en esa derrota estrepitosa, el equipo estaba dirigido por Jorge Almirón y hoy, tiene a la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez, quienes pronto le entregarán el testimonio al argentino Fernando Ortiz. El fútbol, como siempre, dio muestra de que tiene espacio para todo.