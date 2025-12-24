Es tendencia:
U. de Chile

“Nos habría ayudado”: el lamento de Gustavo Álvarez por no tener a Lucas Assadi contra Lanús

El entrenador lamentó que el talentoso jugador de Universidad de Chile se haya lesionado antes de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por César Vásquez

Gustavo Álvarez sacó el mejor rendimiento de Lucas Assadi.
Universidad de Chile todavía no cierra la herida de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Lanús. Gustavo Álvarez, habló de la ausencia de Lucas Assadi en aquella serie.

El Romántico Viajero igualó 2-2 en Chile ante el Granate, pero luego perdió por 1-0 en Argentina. La semifinal de vuelta estuvo marcada por las polémicas decisiones del juez venezolano, Alexis Herrera, además de la baja de Assadi en el Bulla.

La reflexión de Gustavo Álvarez

En el partido decisivo en La Fortaleza, Universidad de Chile no pudo contar con Lucas Assadi, quien venía siendo la figura del equipo. El “10” se lesionó en el duelo previo ante Universidad Católica, en un encuentro que los Azules pidieron postergar, pero que la ANFP no escuchó su pedido.

La baja de Assadi se sintió en Buenos Aires y más allá de la controversia por el arbitraje, el Bulla no tuvo esa chispa en ataque que suele tener con Lucas en el terreno de juego. Por esta razón, muchos se cuestionan qué habría pasado si no se lesionaba.

Gustavo Álvarez, quien con polémica logró desvincularse de Universidad de Chile, habló de lo que fue la semifinal ante Lanús. Incluso, el entrenador aseguró que que habrían tenido mayores opciones de avanzar con Assadi en cancha.

Lo de Lucas, los buenos jugadores aumentan posibilidades, sin desmerecer a los que jugaron. Si uno tiene más de recambio y variantes para encontrar soluciones, con el nivel que tenía, nos habría ayudado, pero es suposición“, indicó Álvarez en TNT Sports.

Lucas Assadi anotó 5 goles en la Copa Sudamericana 2025. Imagen: Photosport

Lucas Assadi disputó 30 partidos en el 2025, anotando 11 goles y dando 6 asistencias. A los 21 años vivió la mejor temporada de su carrera y en el 2026 espera dar el salto definitivo, con Francisco “Paqui” Meneghini como nuevo entrenador.

