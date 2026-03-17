Lucas Assadi ha tenido un difícil inicio de temporada en U. de Chile. Una lesión lo sacó del Superclásico y de la llave de Copa Sudamericana, y todavía no le permite retomar las acciones en el Bulla. De hecho, su retorno a las canchas recién sería en abril.

Es en medio de esto que aparece una curiosa posibilidad para el jugador azul en el extranjero. El medio Emisora Bullanguera afirmó que Malmo de Suecia envió una oferta por Assadi, quien termina contrato a finales de 2026 y no estaría interesado en renovar.

Considerando estos términos, esta podría ser la única oportunidad de la U de obtener dinero por Lucas Assadi. En ESPN analizaron al situación del futbolista, donde Claudio Bravo dejó una importante crítica para él.

“Creo que es una mala manera salir de un club que te ha dado todo. No querer renovar para irte libre, creo que es una mala maniobra”, comenzó diciendo el excapitán de la Roja.

¿Qué pasará con el futuro de Lucas Assadi? | Photosport

ver también La U. de Chile entra en la recta final: Estos son los 4 DTs entrevistados para la banca azul

Claudio Bravo a Lucas Assadi: “Sería malagradecido”

“Yo lo viví en Colo Colo. Tuve la posibilidad de quedar libre y, lógicamente, salir libre es una ganancia económica para el jugador y el representante en este caso, pero yo entendí lo que era la formación, entendí todos los años que el club invirtió en ese entonces en mi persona”, declaró Claudio Bravo.

Publicidad

Publicidad

“También quería volver a futuro y, cuando sales de esta manera, las puertas a futuro se te cierran y creo que en ese sentido sería ser un malagradecido también”, decretó.