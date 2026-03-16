Lucas Assadi no ha tenido un buen inicio en la temporada 2026, donde una rebelde lesión lo ha tenido apartado por varias semanas del presente de Universidad de Chile.

Por lo mismo, extraña que nuevamente apareció una oferta concreta para poder llevárselo del cuadro bullanguero, esta vez con destino al fútbol de Europa, específicamente a Suecia.

Según pudo confirmar el medio Emisora Bullanguera, es el Malmo quien nuevamente viene con un ofrecimiento a las oficinas e Azul Azul, pero esta vez con una carta bajo la manga.

Todo, porque el volante termina contrato al finalizar la temporada, por lo que a mitad de este año puede negociar como agente libre, lo que se toma como una presión extra.

Lucas Assadi es seguido por segunda vez por el Malmo de Suecia. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucas Assadi con oferta desde el Malmo de Suecia

Según la información del citado medio, el Malmo de Suecia viene con “una oferta de 2,4 millones de euros más bonos, lo que debe ser analizada por la dirigencia de Universidad de Chile”.

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Un valor menor al que trajo Atlético Mineiro, que se acercó a los 5 millones de dólares, pero que la U consideró insuficiente, aunque ahora hay un factor que es muy relevante.

“Teniendo en cuenta que termina contrato al final de temporada y que, a mitad de año puede negociar como agente libre, se ve como la última oportunidad para que la U se quede con algo del formado en los azules”, explican.

Esto, porque, obviamente, Assadi no ha firmado una renovación de contrato con Universidad de Chile, lo que puede acelerar una salida del volante formado en los azules, donde las próximas horas serán clave.

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