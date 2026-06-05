El joven atacante de 18 años se lesionó durante el entrenamiento de este viernes y tuvo que ser trasladado a un hospital para realizarle pruebas.

Restan apenas seis días para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Ya son varias las selecciones que están instaladas en Norteamérica preparando el torneo, esperando llegar en optimas condiciones para su debut.

Una de ellas es Alemania, combinado que durante este viernes recibió una pésima noticia en torno a su lista de 26 nominados. Lennart Karl, uno de los talentos más esperados de la cita planetaria, quedó descartado para el certamen por lesión.

El mediocampista de 18 años, que venía de temporada notable tras convertirse en el goleador alemán más joven en la historia de la Champions League con el Bayern Múnich, sufrió un desgarro en el haz muscular (rotura del paquete muscular) durante el último entrenamiento previo al amistoso preparatorio de sábado ante Estados Unidos.

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Alemania sufre: Lennart Karl se pierde el Mundial 2026

Julian Nagelsmann, DT del combinado germano, declaró en conferencia de prensa que “lamentablemente, Lenni se lesionó hoy en el entrenamiento. Tenemos que esperar a ver qué pasa con eso y, para ser honestos, no tiene muy buena pinta”.

“Él necesita procesar la situación, nosotros también. Veremos si por suerte puede seguir con nosotros en el torneo o si tengo que nominar a un reemplazante”, agregó.

En esta temporada 2025-26 el alemán Lennart Karl jugó 40 partidos con nueve goles y ocho asistencias. Sin duda que es una dura baja para los germanos en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

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De acuerdo a información de Bild y Sky Sports, Karl no tiene opciones de decir presente en la Copa del Mundo y ya se están barajando opciones para reemplazarlo. Uno de los que más fuerza toma es Assan Ouedraogo, volante del R. B. Leipzig.

Alemania dirá presente en el Grupo E del Mundial 2026, donde enfrentará a Curazao (14 de junio en el NRG Stadium), Costa de Marfil (20 de junio en el BMO Field) y Ecuador (25 de junio en el MetLife Stadium).

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En síntesis

Lennart Karl quedó descartado de la selección de Alemania para el Mundial por lesión.

quedó descartado de la selección de Alemania para el Mundial por lesión. El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comenzará en apenas seis días.

de Estados Unidos, México y Canadá comenzará en apenas seis días. El 14 de junio debutará el combinado germano contra Curazao en el Grupo E.

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