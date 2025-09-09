La Copa del Mundo del 2026 comenzará en poco más de nueves meses. Y como pocas veces antes, hay una potencia muy diezmada, por lo que incluso uno de sus referentes de los últimos años la descarta como candidata a ser campeón.

Se trata de Alemania. La derrota en eliminatorias ante Eslovaquia por 2-0 fue un golpe duro para los teutones, que después se recuperaron ante Irlanda del Norte al ganar 3-1. Pero eso no es suficiente.

Así lo estableció Toni Kroos, ex volante del Real Madrid que se retiró hace un par de años del fútbol. De hecho, fue demasiado sincero con el elenco que dirige el DT Julian Nagelsmann.

“Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así. Vamos justitos. Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay“, indicó en el podcast “Einfach mal Luppen”.

Alemania le ganó a Irlanda del Norte pero aún deja dudas

El problema del fútbol de Alemania para Toni Kroos

Kroos asegura que a sus compatriotas les “falta un convencimiento, un entendimiento propio, y dos o tres jugadores en los que los demás puedan apoyarse. Futbolistas con esa aura de ‘esto lo resolvemos‘”.

De hecho cree que tienen suerte de tener un grupo fácil para clasificarse al Mundial de manera directa. “Si me hubieras preguntado por jugadores de Eslovaquia o de Irlanda del Norte que conozco, serían exactamente cero”, señaló.

“Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay. La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado“, señaló el ex Real Madrid.

Por esta realidad, es que no piensa que puedan ir a Norteamérica como una potencia mundial. “No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Hay otros que son simplemente mejores“, señaló.

La única esperanza es que aún pueden mejorar algunos jugadores. “Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes. No se juega este verano, sino el que viene”, estableció.

Cerró indicando que “a día de hoy realmente no estamos bien. Pero esperemos a que se recuperen los jugadores adecuados para el próximo verano“.