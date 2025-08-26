Jugó en la azzurra, es ídolo en su club y nombra a Alexis Sánchez en su top “histórico”

Antonio “Toto” Di Natale es uno de los jugadores más importantes de Italia de la década pasada, tuvo una destacada carrera siendo parte de la azzurra, disputando la Copa Mundial 2010, además de la Eurocopa 2008 y 2012, pero eso no es todo, porque tiene el registro de ser el máximo goleador histórico de Udinese, club donde formó una de las duplas más letales de la Serie A junto con Alexis Sánchez.

Ambos futbolistas armaron una gran dupla entre 2008 y 2011, años donde Alexis vivió su primera etapa en “Friuli” antes de partir al Barcelona. Es en ese contexto donde el paso del chileno aún es recordado por el mítico delantero italiano, quien no tuvo dudas de ponerlo a la par de figuras como Cannavaro, Baggio, Messi y hasta Maradona.

“Toto” Di Natale elige a Alexis Sánchez como el ‘mejor compañero’:

El ex delantero italiano fue entrevistado el 2024 por Luca Toni, otro ex goleador italiano que ahora se luce con un programa de entrevistas con Prime video sport Italy y quien le hizo una serie de preguntas para elegir al “mejor jugador de la historia”.

Fue en ese contexto donde Toni le consultó a Di Natale por el mejor jugador con el que ha jugado, momento donde “Toto” sin reparos mencionó a Alexis Sánchez.

Antonio Di Natale eligió a Alexis Sánchez como el mejor compañero con el que compartió en cancha. (Foto: Dino Panato/Getty Images)

Tras continuar nombrando nombres como Roberto Baggio, Lionel Messi o Diego Maradona, entre otros, Di Natale posteriormente debió descartar uno a uno a los jugadores hasta llegar al “mejor”, fue en ese momento donde el italiano decidió eliminar a Sánchez y en su lugar posicionar a Fabio Cannavaro.

Finalmente, ya en la “final” de su elección quedó el italiano, Roberto Baggio, y el argentino, Diego Maradona, instancia donde el ex delantero se decantó por el ídolo de Argentina, eligiéndolo como el “mejor de todos los tiempos”.

Conoce el listado de Antonio Di Natale:

El mejor jugador con el que has jugado: Alexis Sánchez.

El mejor defensor al que te has enfrentado: Fabio Cannavaro.

El mejor jugador en este momento: Lionel Messi.

El mejor jugador italiano de todos los tiempos: Roberto Baggio.

Si tu vida dependiera de un penalti, ¿a quién se lo harías patear?: Antonio Di Natale.

El mejor finalizador en la historia del fútbol: Diego Maradona.

Con qué jugador te hubiera gustado jugar: Francesco Totti.

El mejor jugador para lanzar faltas: Andrea Pirlo.

