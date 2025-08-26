Septiembre se le viene encima a Alexis Sánchez y, casi como una mala costumbre, el delantero chileno sigue sin saber en qué equipo jugará la temporada 2025-26. Peor aún, cuando parecía que seguiría en Udinese, las relaciones entre el Niño Maravilla y el técnico Kosta Runjaic se quebraron definitivamente.

Es ESPN el periodista Cristián Caamaño lamentó el complicado presente del tocopillano y dejó sutilmente una dura crítica: Alexis nuevamente debe definir su futuro contra el tiempo y con pocas opciones.

“Esta etapa está cerrada y el técnico tiene el respaldo del club, no es que el técnico esté enfrascado en una disputa con Alexis y el club esté al medio tipo: chita, qué hacemos, por quién nos inclinamos”, dijo Caamaño.

ver también ¡Se quebró todo con el Udinese! Afirman que futuro de Alexis en Europa quedó en el aire

Caamaño durísimo: “Alexis tiene poco tiempo para definir su futuro”

Agregó que “esto es un poco lo de Cristiano Ronaldo con Erik ten Hag: sabes qué, lamentablemente… será el ídolo, volvió y no me rindió, tengo que sacarlo porque no me sirve“.

Caamaño y palo a Alexis: “tiene poco tiempo para definir su futuro”.

“El club siguió subsistiendo, con malos resultados y lo que quieran, pero sigue siendo Manchester United. Bueno, Udinese tomó una decisión y se alineó con el entrenador lamentablemente. Y ahora Alexis tiene poco tiempo para definir su futuro“, complementó.

Publicidad

Publicidad

El periodista sentenció que “no hay muchos escenarios posibles. La MLS de Estados Unidos cerró el mercado. ¿Argentina o Brasil están buscando un jugador como Alexis, o uno de mejor actualidad? Brasil está fichando jugadores de 30 años, no de 36-37“.

ver también ¿Dónde jugará Alexis? Las opciones que tiene el goleador chileno tras quiebre con el Udinese

Incluso, sobre la misma el ex compañero del tocopillano en la selección chilena, Mauricio Pinilla, concluyó que “es muy preocupante la situación de Alexis, saber dónde, en qué equipo va a jugar, en qué categoría de equipo. Chile la está cerrado, ni siquiera a Universidad de Chile se puede venir“.