Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos en Europa

Caamaño lamenta y critica duramente a Alexis Sánchez y sus dudas: “Tiene poco tiempo para…”

El periodista de ESPN lamenta profundamente y no puede creer que Alexis Sánchez otra vez no tenga ninguna certeza sobre el futuro de carrera, y le pega un palo por dilatar siempre todo.

Por Diego Jeria

Alexis Sánchez otra vez sin tiempo para encontrar equipo.
© Getty ImagesAlexis Sánchez otra vez sin tiempo para encontrar equipo.

Septiembre se le viene encima a Alexis Sánchez y, casi como una mala costumbre, el delantero chileno sigue sin saber en qué equipo jugará la temporada 2025-26. Peor aún, cuando parecía que seguiría en Udinese, las relaciones entre el Niño Maravilla y el técnico Kosta Runjaic se quebraron definitivamente.

Es ESPN el periodista Cristián Caamaño lamentó el complicado presente del tocopillano y dejó sutilmente una dura crítica: Alexis nuevamente debe definir su futuro contra el tiempo y con pocas opciones.

Esta etapa está cerrada y el técnico tiene el respaldo del club, no es que el técnico esté enfrascado en una disputa con Alexis y el club esté al medio tipo: chita, qué hacemos, por quién nos inclinamos”, dijo Caamaño.

¡Se quebró todo con el Udinese! Afirman que futuro de Alexis en Europa quedó en el aire

ver también

¡Se quebró todo con el Udinese! Afirman que futuro de Alexis en Europa quedó en el aire

Caamaño durísimo: “Alexis tiene poco tiempo para definir su futuro”

Agregó que “esto es un poco lo de Cristiano Ronaldo con Erik ten Hag: sabes qué, lamentablemente… será el ídolo, volvió y no me rindió, tengo que sacarlo porque no me sirve“.

Caamaño y palo a Alexis: “tiene poco tiempo para definir su futuro”.

Caamaño y palo a Alexis: “tiene poco tiempo para definir su futuro”.

“El club siguió subsistiendo, con malos resultados y lo que quieran, pero sigue siendo Manchester United. Bueno, Udinese tomó una decisión y se alineó con el entrenador lamentablemente. Y ahora Alexis tiene poco tiempo para definir su futuro“, complementó.

Publicidad

El periodista sentenció que “no hay muchos escenarios posibles. La MLS de Estados Unidos cerró el mercado. ¿Argentina o Brasil están buscando un jugador como Alexis, o uno de mejor actualidad? Brasil está fichando jugadores de 30 años, no de 36-37“.

¿Dónde jugará Alexis? Las opciones que tiene el goleador chileno tras quiebre con el Udinese

ver también

¿Dónde jugará Alexis? Las opciones que tiene el goleador chileno tras quiebre con el Udinese

Incluso, sobre la misma el ex compañero del tocopillano en la selección chilena, Mauricio Pinilla, concluyó que “es muy preocupante la situación de Alexis, saber dónde, en qué equipo va a jugar, en qué categoría de equipo. Chile la está cerrado, ni siquiera a Universidad de Chile se puede venir“.

Lee también
El Udinese ya tiene en la mira al reemplazante de Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

El Udinese ya tiene en la mira al reemplazante de Alexis Sánchez

Damián Pizarro se adelanta a Alexis y parte a un histórico club europeo
Internacional

Damián Pizarro se adelanta a Alexis y parte a un histórico club europeo

Las opciones que tiene Alexis Sánchez tras quiebre con Udinese
Alexis Sánchez

Las opciones que tiene Alexis Sánchez tras quiebre con Udinese

Mítico albo alista regreso y confiesa: "Antes me simpatizaba la UC"
Colo Colo

Mítico albo alista regreso y confiesa: "Antes me simpatizaba la UC"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo