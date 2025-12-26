Universidad de Chile espera por el arribo oficial de Francisco Meneghini como nuevo entrenador de la U, en reemplazo de Gustavo Álvarez tras la polémica y bullada salida del argentino en la banca azul.

En paralelo, la U estaría muy cerca, otra vez, de sentenciar finalmente el arribo de Eduardo Vargas como primer refuerzo del Chuncho 2026. Así lo sostiene el periodista Coke Hevia, en conversación con BolaVip Chile.

“La información que tengo yo es que sí. Que sí. De hecho estaba listo en Universidad de Chile antes de llegar a Audax Italiano, pero ya sabemos todo lo que pasó“, dijo Hevia.

Agregó que “va a ser el reemplazo de Nico Guerra. Ese nueve chileno. La U para mí es el que mejor base tiene, no estoy diciendo que sea el favorito de la próxima temporada, pero es el que menos necesita incorporar”.

Vargas y dos más en la U, al menos hasta que llegue Meneghini

Pero no se quedó ahí: además repasó los pasos de la U en el mercado, a espera de la llegada de Paqui Meneghini.

Tras su paso por Audax, Edu Vargas ahora sí llega a la U.

“O sea, en la U serán dos 9 (Vargas más otro), se ve la posibilidad de un volante y ya después será lo que Paqui Meneghini pida. Esa es la información que tengo yo”, sentenció Coke Hevia.

Cabe recordar que en la U ya dejaron el club Ignacio Tapia, Mauricio Morales, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra. En veremos el caso de Rodrigo Contreras.

Por otro lado, desde algunos meses los azules consiguieron las renovaciones de contrato de Israel Poblete, Javier Altamirano, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

