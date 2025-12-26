Los hinchas de la U de Chile estuvieron muy atentos al teléfono durante la Navidad, pero el Viejo Pascuero no les trajo el regalo que querían. A pesar de la expectación que había por el retorno de Eduardo Vargas, el Romántico Viajero no lo anunció.

Lo que sí ocurrió fue que el elenco estudiantil dio a conocer la renovación de contrato de Nicolás Ramírez. El defensor terminaba su vínculo con el Bulla y, pese a no haber sido uno de los titulares fijos, sí hizo méritos. Aunque para su continuidad fue clave un hombre: Francisco Meneghini.

El ex técnico de O’Higgins está afinando los últimos detalles para firmar con el Bulla. Y uno de los pedidos que realizó fue precisamente renovar con el zaguero, uno al que conoce desde hace ya varios años y por el que apuesta para el 2026.

Nicolás Ramírez renueva con la U a pedido de Francisco Meneghini

La U sorprendió a todos sus hinchas al dejarlos esperando el anuncio de Eduardo Vargas pero dándole la renovación de Nicolás Ramírez como premio de consuelo. El defensor seguirá vistiendo los colores del Bulla y lo hace gracias a Francisco Meneghini.

Nicolás Ramírez se queda en la U luego de que Francisco Meneghini lo exigiera para firmar contrato. Foto: Photosport.

El técnico tuvo un rol fundamental para que el defensor se quede en el Centro Deportivo Azul, según reveló Bolavip este viernes. “El defensor central extendió su vínculo contractual por requerimiento del nuevo estratega estudiantil“, remarcaron.

Publicidad

Publicidad

La salida de Ignacio Tapia deja a la defensa con pocas variantes, por lo que era prioridad asegurar a Nicolás Ramírez para sacarse un problema de encima. Todo esto con el visto bueno de quien será el próximo entrenador de la U.

ver también “Es el favorito”: Gustavo Álvarez es prioridad en una selección tras su salida de la U

Y es que además ambos ya se conocen desde hace un tiempo atrás y justamente en el Romántico Viajero. Durante el proceso de Sebastián Beccacece en 2016, Francisco Meneghini fue uno de los ayudantes y compartió con el defensor, por lo que sabe lo que puede darle.

Con esto, quedará esperar para ver cuáles serán los refuerzos que exigirá el ex entrenador de O’Higgins. Nombres han aparecido y varios, pero primero debe ser oficializado antes de poder seguir avanzando de manera más directa.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini comienza a ordenar la casa antes de firmar cono la U. El estratega argentino apuesta por la renovación de Nicolás Ramírez para sostener una defensa que sufrió entre lesiones y expulsados.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Ramírez en la U 2025?

Nicolás Ramírez renovó su contrato con la U por pedido de Francisco Meneghini y luego de haber disputado 34 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 2.138 minutos dentro del campo de juego.