Se despide de su equipo y aparece como el gran fichaje tapado de la UC: “Gracias a la hinchada…”

Los cruzados están muy activos en el mercado de pases y se refuerzan con todo de cara a su regreso a la Copa Libertadores.

Por Carlos Silva Rojas

Lautaro Pastrán busca nuevo equipo.
Universidad Católica es uno de los equipos que está haciendo más ruido en el mercado de fichajes, porque se tiene que reforzar de buena manera para su regreso a la Copa Libertadores.

El entrenador de la UC, Daniel Garnero, le exigió a los dirigentes de Cruzados SADP robustecer el plantel para la temporada 2026 y le están haciendo caso.

Por ahora, el subcampeón chileno aseguró los concursos de Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani, pero va por más.

Lautaro Pastrán se despide de Liga de Quito en medio de rumores que lo acercan a la UC

Uno de los últimos jugadores que apareció en la órbita de Católica es el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán, quien quedó libre.

El atacante terminó su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el que jugó semifinales de la Libertadores, y ya se despidió de sus hinchas por redes sociales.

Lautaro Pastrán jugando en Liga de Quito.

“Un año de altos y bajos, de aprendizaje y crecimiento. Empezó fuerte, tuvo tropiezos, pero termina con una sonrisa y el corazón lleno. Gracias a la hinchada, al club y a todos los que me apoyaron siempre. Me voy agradecido y orgulloso de haber defendido estos colores”, expresó el ariete.

Lautaro Pastrán tiene que definir su futuro y tiene chances de volver a Chile, donde ya defendió la camiseta de Everton.

