Universidad Católica es uno de los equipos que está haciendo más ruido en el mercado de fichajes, porque se tiene que reforzar de buena manera para su regreso a la Copa Libertadores.

El entrenador de la UC, Daniel Garnero, le exigió a los dirigentes de Cruzados SADP robustecer el plantel para la temporada 2026 y le están haciendo caso.

Por ahora, el subcampeón chileno aseguró los concursos de Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani, pero va por más.

Lautaro Pastrán se despide de Liga de Quito en medio de rumores que lo acercan a la UC

Uno de los últimos jugadores que apareció en la órbita de Católica es el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán, quien quedó libre.

El atacante terminó su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el que jugó semifinales de la Libertadores, y ya se despidió de sus hinchas por redes sociales.

“Un año de altos y bajos, de aprendizaje y crecimiento. Empezó fuerte, tuvo tropiezos, pero termina con una sonrisa y el corazón lleno. Gracias a la hinchada, al club y a todos los que me apoyaron siempre. Me voy agradecido y orgulloso de haber defendido estos colores”, expresó el ariete.

Lautaro Pastrán tiene que definir su futuro y tiene chances de volver a Chile, donde ya defendió la camiseta de Everton.