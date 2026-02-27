Listo el sorteo de la Champions League. Este viernes, se conocieron cuáles serán los cruces de los octavos de final de la competencia, donde destaca un enfrentamiento entre dos gigantes.

Después de la polémica llave en donde eliminó al Benfica, Real Madrid enfrentará a Manchester City en la ronda de los 16 mejores. Se trata de un cruce ya habitual, porque se han enfrentado 15 veces en los últimos años.

“Es curioso que jugamos todas las temporadas contra ellos. Nos conocemos muy bien. Tienen un gran equipo. Jugamos primero en el Bernabéu, tenemos que conseguir un buen resultado para defenderlo en Manchester“, mencionaron desde el elenco merengue.

Por otra parte, PSG enfrentará a Chelsea, Arsenal a Bayer Leverkusen, Barcelona al Newcastle, Atlético de Madrid al Tottenham, Liverpool al Galatasaray, y Bayern Múnich al Atalanta. En tanto, la revelación del torneo, Bodo/Glimt, chocará contra el Sporting de Lisboa en octavos de final.

Los cruces de octavos de final de la Champions League

Manchester City vs Real Madrid

Bodo vs Sporting

PSG vs Chelsea

Newcastle vs Barcelona

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern

Leverkusen vs Arsenal