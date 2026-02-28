El Superclásico 199 ya se comenzó a vivir con Colo Colo preparando todo para recibir a Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 en el estadio Monumental.

Todo, porque habrá un morbo y hostil recibimiento a Juan Martín Lucero, quien vuelve al reducto en la comuna de Macul, esta vez defendiendo los colores de la U, algo que no perdonan los hinchas albos.

Si bien ya los enfrentó una vez por Fortaleza, la jornada del domingo promete ser un infierno para el argentino, quien ya dijo que se siente preparado porque sabe cómo lo van a recibir.

Pero no es primera vez en los últimos años que se vive un ambiente de igual manera porque también lo pasó Jean Beausejour y Matías Zaldivia, quien actualmente está en el plantel de la U.

Juan Martín Lucero vuelve al Monumental con la U .Foto: Felipe Zanca/Photosport

Lucero frente a Colo Colo tras su polémica salida

El Superclásico 199 no será un partido más; será el juicio público a una de las fugas más polémicas de Macul. Juan Martín Lucero regresa al Monumental, pero esta vez con la camiseta de la U, enfrentando un clima de hostilidad que ya sufrieron Jean Beausejour y Matías Zaldivia.

Entre el recuerdo de sus goles albos y el rencor por su partida judicializada, el ‘Gato’ camina por la cornisa de un estadio que no olvida ni perdona, por lo mismo se toman medidas en la U para que esto sólo quede fuera de la cancha en el partido.

Pese a todo, el jugador sabe que habrá una presión extra sobre sus hombros, lo que quiere pasar sin polémicas, inclsuo donde ya confirmó que si le toca marcar un gol lo va a celebrar con todo.

Matías Zaldivia vivió un clima tormentoso en 2024, pero se llevó el triunfo con la U. Foto: Javier Salvo/Photosport

Beausejour y Zaldivia pasaron por el clima hostil del Monumental

Fue el 3 de octubre de 2016 cuando Jean Beausejour fue protagonista en el Superclásico en el estadio Monumental, luego de pasar de Colo Colo a ser refuerzo de Universidad de Chile.

El lateral pasó de ser protagonista con los albos a cambiarse de trinchera, por lo que lo recibieron como “traidor”; hubo billetes de 20 mil pesos con su cara que fueron lanzados a la cancha, mientras que en todo momento le hicieron sentir la molestia.

No fue el único, porque en 2024 fue el turno de Matías Zaldivia, a quien no le renovaron contrato en Colo Colo y vio un gran oportunidad para ser refuerzo de la U.

Por lo mismo, fue recibido con gritos e insultos, aunque, a diferencia de Beausejour, el defensor celebró el triunfo con la U en Pedrero, lo que marcó su jornada especial.

