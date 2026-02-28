Se viene un nuevo Superclásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Con realidades completamente distintas, ambas escuadras quieres sumar de a tres y atornillar un poco más a sus técnicos a sus respectivas bancas.

Para la Universidad de Chile, esta tarea es de urgencia particular. Esto, porque los dirigidos por Francisco Meneghini no han conseguido aún una victoria en el torneo nacional y el tiempo empieza a estar en contra.

Son cuatro partidos y apenas tres puntos los que suma el Romántico Viajero. Ningún triunfo tiene el equipo del argentino, que llegó a suplir a Gustavo Álvarez, cuyo proceso exitoso no pudo consolidarse con una estrella del campeonato local.

Problemas en aumento para la U de Chile

Las preocupaciones más grandes del técnico, en estos momentos, tienen que ver con la ausencia de dos figuras trascendentales. Lucas Assadi quedó descartado, pese a que querían esperarlo. Mientras tanto, Octavio Rivero tampoco podrá jugar contra su ex equipo.

A esto se suma otra mala noticia para la U. Deportes Concepción, equipo que venía sin victorias, viene de vencer a Coquimbo Unido de visita, por lo que dejó al Bulla a nada de caer en puestos de zona de descenso.

Para que esto último ocurra, Palestino tendría que ganar en su duelo ante O’Higgins de Rancagua, válido por la quinta fecha del torneo. De suceder aquello, la U llegará penúltima en la tabla a enfrentar el Superclásico ante Colo Colo.

