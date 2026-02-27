Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo por el Superclásico 199 del fútbol criollo. Los azules llegan al derbi sin victorias, criticados por el rendimiento mostrado hasta ahora con Francisco Meneghini como entrenador.

Defensor de la línea de cuatro en defensa, Meneghini cambió en su llegada a la U para implementar zaga de tres. Si bien hasta ahora no le ha resultado, el ex DT del Chuncho, César Vaccia, explica que es inteligente mantener el tridente del bloque posterior ante Colo Colo.

En conversación con RedGol, Vaccia manifestó que “tengo una explicación más táctica de esa decisión. Colo Colo va a jugar con dos nueve, por lo tanto, con línea de cuatro quedas uno con uno, y te sobran los dos laterales“.

Tres contra dos: Vaccia repalda a Meneghini

“Para defender tendría que bajar el seis para que te quede uno libre. Estoy interpretando. Cuando él defiende, pone uno sobre Maximiliano Romero y el otro sobre Javie Correa, y te sobra uno. No necesitas cuatro para contener a dos rivales, necesitas tres para defender a dos“, agregó.

La U con línea de tres ante Colo Colo: Vaccia respalda a Paqui Meneghini.

“Y los laterales, Fabián Hormazábal y Marcelo Morales, tapan a los posibles rivales que vengan por fuera. Está bien pensado. Si pones cuatro en el fondo tienes que bajar constantemente a un volante y ahí Colo Colo te gana el mediocampo“, complementó.

Vaccia sentencia que “tácticamente es una buena decisión. Básicamente ese sistema es para defender cuando el rival tiene el balón“.

Cabe recordar que la U prepara una formación con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa: Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en ataque.