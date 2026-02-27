La Primera B dio inicio a una nueva temporada y Rangers de Talca tuvo un comienzo complejo, luego de caer por 2-0 como local frente a Deportes Antofagasta, en un encuentro donde los albirrojos dejaron varias dudas y fueron blanco de múltiples críticas.

En este escenario, vuelve a tomar fuerza la posible llegada de refuerzos donde se rumoreó sobre el posible regreso de Ignacio Caroca al elenco donde jugó entre 2020 y 2024. Tras no tener lugar en el plantel durante el 2025, llegó a Deportes Santa Cruz, pero tras una temporada se encuentra libre y buscando club.

Ante esto, el vocero de la sociedad anónima del club, José Luis Fernández, habló de la posibilidad de que llegue como refuerzo, donde, según recoge el medio Primera B Chile, aseguró que no llegaba ningún jugador más, porque el equipo estaba cerca de cumplir con el Fair Play Financiero, pero dejando abierta la posibilidad de un eventual fichaje que aún podría ajustarse al presupuesto disponible.

“Se calcula en base al presupuesto que uno hace (el Fair Play Financiero), es un estimativo, no sabemos cuanta gente va a ir con San Luis de Quillota, si la campaña no es buena, pensamos que van a ir cuatro mil, pero es lunes a las 6 de la tarde, podemos estar lejos de lo que nosotros podemos haber percibido, es bien complicado sacarlo”, señaló Fernández según recoge Primera B Chile.

Para luego añadir sobre el jugador que “no te escondo que Caroca ha estado en contacto con nosotros, jugó acá, el sueldo que él está cobrando podría estar en ese tema, no te puedo decir ahora si se pasa o no se pasa, no creo”.

DT de Rangers habla sobre la posible llegada de refuerzos

Hace algunos días, Erwin Durán se refirió a la posibilidad de que se sumen más jugadores tras el duro comienzo en el torneo. “Lamentablemente, a mí se me comunica que el plantel está cerrado. Uno puede pensar muchas cosas, pero se me comunica que ya no hay posibilidades de integrar a nadie más”.

“Con lo que tenemos, tenemos que mejorar, confío plenamente en los jugadores que tenemos, podemos tener algunas variantes. Tenemos que levantarnos, ser fuertes, el nivel de juego tiene que subir, no es lo que esperamos”, señaló.