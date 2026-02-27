El triunfo de River Plate ante Banfield fue el último partido de Marcelo Gallardo como DT del Millonario. La hinchada le dedicó un emotivo adiós en el Monumental, aunque la imagen con los jugadores fue muy distinta.

El entrenador, por su lado, le mandó un contundente mensaje a varios de sus ahora exdirigidos. En su último encuentro, no hizo jugar a Paulo Díaz, Facundo Colidio o Marcos Acuña, algo que no pasó desapercibido.

Ahora, el periodista Gustavo Yarroch, reportero de la actualidad de River en ESPN, contó que Marcelo Gallardo terminó en malos términos con varios futbolistas, incluido el chileno.

“Puedo confirmar que algo se rompió entre Acuña y Gallardo. Con el tiempo tendremos más precisiones, pero una relación que terminó rota. Y que Gallardo terminó desilusionado con varios jugadores: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño“, apuntó el comunicador.

El quiebre entre Paulo Díaz y Marcelo Gallardo en River

Cabe recordar que Paulo Díaz aparecía como uno de los nombres que dejaría River Plate en esta temporada, pero terminó quedándose después de ser considerado nuevamente por Marcelo Gallardo.

En su momento, el DT explicó que “encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir, porque lo consideramos un jugador de jerarquía“, confesó en enero.

“Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos ‘si te quedas, te voy a tener en cuenta‘”, sumó.