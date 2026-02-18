En Argentina están muy enojados con River Plate, luego de que el Millonario apenas le ganara 1-0 en el minuto 87′ al modesto Ciudad Bolívar, en la Copa Argentina. Fue con gol de penal de Juan Fernando Quintero.

Quien recibió hartas críticas, a pesar de que no tuvo mucho trabajo en la defensa, fue el chileno Paulo Díaz. La prensa trasandina fue implacable con todos los jugadores y el chileno no se salva.

En TyC, al entregarle notas a los jugadores, fueron categóricos con el formado en Palestino. “En una se lo llevó a la rastra un muchacho bolivarense y quedó a contramano”, partieron al calificarlo con nota 3.

Paulo Díaz fue titular en Copa Argentina

“El chileno que tiene un ciclo cumplido hace tanto pero que sigue jugando, jaja, es una locura todo”, agregaron y luego vino una burla: “Igual muy buena la chilena a la nada, regalando la pelota”.

Paulo Díaz es criticado por el partido de River Plate

En Olé, otro medio deportivo, también fueron bastante duros con Díaz. Eso sí, le dieron nota 4, un poco más alta.

“Acompañó la carrera de Sánchez en la jugada que Díaz le pegó afuera solito en la izquierda”, señalan por la feble marca en una jugada determinada.

También le sacaron en cara un remate y la chilena. “Pateó al arco desde la mitad de la cancha muy por encima del travesaño y regaló un rechazo por tirar una chilena”, indicaron.

En La Página Millonaria, medio partidario de River, le dieron nota 6 y destacaron sus cualidades positivas. “Ganó bien de arriba en los pocos intentos aéreos que tuvo el rival. Se resbaló en la única jugada de peligro que tuvo Ciudad Bolivar, después de eso no sufrió sobresalto”, manifestaron.