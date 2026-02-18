Una crisis deportiva atraviesa River Plate, que tiene colgando al entrenador más exitoso de su historia en el cargo, puesto que hay voces que hablan de una posible salida de Marcelo Gallardo.

El cuadro Millonario viene de perder dos partidos seguidos en la liga argentina, 4-1 de local ante Tigre y 1-0 de visita contra Argentinos Juniors, por lo que el Muñeco estaba en el ojo del huracán.

River tuvo descanso en el torneo local y volvió a la acción en la Copa Argentina, donde le ganó por 1-0 al modesto Ciudad Bolívar y tuvo al chileno Paulo Díaz como titular.

Prensa partidaria de River alaba el rendimiento de Paulo Díaz

El ex seleccionado chileno fue titular y tuvo un correcto partido en River Plate, de hecho, ayudó a que su equipo volviera a tener el arco en cero y así tomar confianza.

El medio partidario del cuadro argentino La Página Millonaria, analizó el cometido del ex Colo Colo y le puso una nota 6, siendo considerado uno de los mejores de la zaga.

Paulo Díaz fue titular en River.

“Ganó bien de arriba en los pocos intentos aéreos que tuvo el rival. Se resbaló en la única jugada de peligro que tuvo Ciudad Bolivar, después de eso no sufrió sobresaltos. No hubo muchas acciones defensivas en las que interviniera. Con pelota en salida nada del otro mundo, arriesgó poco”, analizaron sobre el chileno.

El próximo partido de River Plate será ante Vélez Sarsfield y Paulo Díaz espera seguir siendo titular en un complicado elenco Banda Sangre.