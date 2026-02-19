Es tendencia:
El renovado Montecinos y Limache no se confían: “No podemos mirar en menos a la U de Chile”

Montecinos disfruta su renovado presente como figura del puntero Limache... y no se confía del mal momento de la U, el próximo rival del Tomate.

Por Diego Jeria

Montecinos y el puntero Limache no se fían del bajo inicio de la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMontecinos y el puntero Limache no se fían del bajo inicio de la U.

Deportes Limache enfrentará a Universidad de Chile por la cuarta fecha de la Liga de Primera, con El Tomate convertido por ahora en el flamante y exclusivo puntero de la tabla. El cuadro de la Quinta Región suma siete unidades en tres partidos.

Y una de las figuras de Limache es el atacante Joaquín Montencinos, quien se reencontrará con el entrenador de la U Francisco Meneghini, con quien tuvo un quiebre el año pasado en O’Higgins. Sin embargo, el atacante no se fía del mal inicio de año de los azules.

La U tiene mucha jerarquía. Y yo sé como trabaja el profe… nos pasó el año pasado que comenzamos con el arco cerrado y después se nos abrió. Empezamos a llegar un montón de veces. Es parte del proceso que está viviendo la U con un DT nuevo. Es normal”, dijo Montecinos a TNT Sports.

Limache se mentaliza en no pestañear pese al mal momento de la U

Agregó que “lamentablemente no han tenido un buen comienzo, pero esto está empezando. Hablar hoy de que está todo mal en la U no es cierto. Nosotros estamos claros que la U es un equipo grande y de jerarquía. Vamos a ir con los dientes apretados, porque cualquier duda o error ellos lo van a aprovechar“.

Montecinos y el puntero Limache irán contra la U de Paqui Meneghini.

“Iremos atentos contra la U porque son un equipo grande que sale adelante. De Colo Colo decían que estaban mal y ya ganaron dos partidos. No podemos mirar en menos a la U“, manifestó categórico el limachino.

Por otro lado, el chileno nacido en Colombia abordó su buen presente en comparación con lo que pasó la temporada 2025: “cambié el chip. Voy a trabajar por todo lo que pasó el año pasado, que sepan que soy un profesional que dejo todo en el club que esté. Voy a luchar más que nunca por mi familia”, expuso.

Estoy súper feliz por este gran comienzo del equipo. Pero hay que sostenerlo, porque el campeonato está recién comenzando. Tenemos los pies sobre la tierra y estamos claritos en lo que tenemos que hacer partido a partido”, sentenció.

