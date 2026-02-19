Deportes Limache enfrentará a Universidad de Chile por la cuarta fecha de la Liga de Primera, con El Tomate convertido por ahora en el flamante y exclusivo puntero de la tabla. El cuadro de la Quinta Región suma siete unidades en tres partidos.

Y una de las figuras de Limache es el atacante Joaquín Montencinos, quien se reencontrará con el entrenador de la U Francisco Meneghini, con quien tuvo un quiebre el año pasado en O’Higgins. Sin embargo, el atacante no se fía del mal inicio de año de los azules.

“La U tiene mucha jerarquía. Y yo sé como trabaja el profe… nos pasó el año pasado que comenzamos con el arco cerrado y después se nos abrió. Empezamos a llegar un montón de veces. Es parte del proceso que está viviendo la U con un DT nuevo. Es normal”, dijo Montecinos a TNT Sports.

ver también El mensaje de Joaquín Montecinos tras la salida de Paqui Meneghini de O’Higgins

Limache se mentaliza en no pestañear pese al mal momento de la U

Agregó que “lamentablemente no han tenido un buen comienzo, pero esto está empezando. Hablar hoy de que está todo mal en la U no es cierto. Nosotros estamos claros que la U es un equipo grande y de jerarquía. Vamos a ir con los dientes apretados, porque cualquier duda o error ellos lo van a aprovechar“.

Montecinos y el puntero Limache irán contra la U de Paqui Meneghini.

“Iremos atentos contra la U porque son un equipo grande que sale adelante. De Colo Colo decían que estaban mal y ya ganaron dos partidos. No podemos mirar en menos a la U“, manifestó categórico el limachino.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el chileno nacido en Colombia abordó su buen presente en comparación con lo que pasó la temporada 2025: “cambié el chip. Voy a trabajar por todo lo que pasó el año pasado, que sepan que soy un profesional que dejo todo en el club que esté. Voy a luchar más que nunca por mi familia”, expuso.

ver también “Me put… todo el partido y asistencia, sigan nomás”: Joaquín Montecinos repasa a O’Higgins desde Limache

“Estoy súper feliz por este gran comienzo del equipo. Pero hay que sostenerlo, porque el campeonato está recién comenzando. Tenemos los pies sobre la tierra y estamos claritos en lo que tenemos que hacer partido a partido”, sentenció.