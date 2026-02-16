Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Me put… todo el partido y asistencia, sigan nomás”: Joaquín Montecinos repasa a O’Higgins desde Limache

Tras su tormentosa salida en Rancagua, el delantero le mandó recado a la hinchada celeste ahora jugando por el líder del torneo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Limache es el líder del torneo tras vencer a O'Higgins.
© Instagram / Photosport.Limache es el líder del torneo tras vencer a O'Higgins.

La Liga de Primera tiene un exclusivo puntero tras la fecha 3 y ese es Deportes Limache. Los tomateros bajaron al que era líder en ese momento, O’Higgins de Rancagua, en un partidazo en Quillota.

Tras el triunfo 2-1 de los tomateros, Joaquín Montecinos tomó la palabra y habló con medios rancagüinos. Es que el delantero recibió pifias e insultos de la hinchada celeste cada vez que tocó la pelota, tras su controvertida salida el año pasado.

“Al final no quiero entrar en polémica, se habló mucho de la situación. La gente lo sabe, ustedes lo saben y al final uno queda como el malo, pero no era tan malo yo. Se está haciendo justicia poquito a poco” dijo al medio Locos x el Capo.

Joaquín Montecinos y los hinchas de O’Higgins

Tras la lluvia de pifias e insultos en su contra, Joaquín Montecinos tomó la palabra post triunfo de Limache ante O’Higgins. Ahí le mandó directo recado a la fiel hinchada celeste que llegó hasta el Lucio Fariña de Quillota.

Montecinos enfrentó a su ex equipo /Photosport

Montecinos enfrentó a su ex equipo /Photosport

“Me motiva que me puteen, me reputearon todo el pique y asistencia, así que que me sigan puteando nomás”, lanzó en tono irónico, en dichos al citado medio rancagüino.

Publicidad

Siguiendo con los insultos de la hinchada celeste, Montecinos reconoció que era algo que se esperaba. Según su postura, “era lógico ¿A quien mas iban a putear de nosotros? Era logico que a mí, pero al final todo se equilibra”.

Deportes Limache se queda sin cuenta de Instagram tras inexplicable baja de su perfil

ver también

Deportes Limache se queda sin cuenta de Instagram tras inexplicable baja de su perfil

“He sido respetuoso con la gente, no entré en el juego de putear a nadie, creo que vienen al estadio a desahogarse, lo mas importante es lo que hago con Limache y que logramos los tres puntos”, cerró.

La reacción tras vencer al Capo:

Lee también
DT de Limache cuenta cómo pudo dejar en ridículo a Colo Colo
Chile

DT de Limache cuenta cómo pudo dejar en ridículo a Colo Colo

Así será la venta de entradas para Limache vs Colo Colo
Campeonato Nacional

Así será la venta de entradas para Limache vs Colo Colo

Hinchas de Colo Colo piden la salida de estos jugadores
Colo Colo

Hinchas de Colo Colo piden la salida de estos jugadores

Romero en 3 partidos duplica a Salomón Rodríguez en Colo Colo
Colo Colo

Romero en 3 partidos duplica a Salomón Rodríguez en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo