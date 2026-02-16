La Liga de Primera tiene un exclusivo puntero tras la fecha 3 y ese es Deportes Limache. Los tomateros bajaron al que era líder en ese momento, O’Higgins de Rancagua, en un partidazo en Quillota.

Tras el triunfo 2-1 de los tomateros, Joaquín Montecinos tomó la palabra y habló con medios rancagüinos. Es que el delantero recibió pifias e insultos de la hinchada celeste cada vez que tocó la pelota, tras su controvertida salida el año pasado.

“Al final no quiero entrar en polémica, se habló mucho de la situación. La gente lo sabe, ustedes lo saben y al final uno queda como el malo, pero no era tan malo yo. Se está haciendo justicia poquito a poco” dijo al medio Locos x el Capo.

Joaquín Montecinos y los hinchas de O’Higgins

Tras la lluvia de pifias e insultos en su contra, Joaquín Montecinos tomó la palabra post triunfo de Limache ante O’Higgins. Ahí le mandó directo recado a la fiel hinchada celeste que llegó hasta el Lucio Fariña de Quillota.

Montecinos enfrentó a su ex equipo /Photosport

“Me motiva que me puteen, me reputearon todo el pique y asistencia, así que que me sigan puteando nomás”, lanzó en tono irónico, en dichos al citado medio rancagüino.

Siguiendo con los insultos de la hinchada celeste, Montecinos reconoció que era algo que se esperaba. Según su postura, “era lógico ¿A quien mas iban a putear de nosotros? Era logico que a mí, pero al final todo se equilibra”.

“He sido respetuoso con la gente, no entré en el juego de putear a nadie, creo que vienen al estadio a desahogarse, lo mas importante es lo que hago con Limache y que logramos los tres puntos”, cerró.

