El duelo entre Deportes Limache y Colo Colo ha despertado una alta expectación entre los hinchas. Es un enfrentamiento que podría contar con un importante marco de público. Por lo mismo, muchos fanáticos ya están atentos a cómo, dónde y cuándo conseguir entradas para asistir al estadio.

Se confirmó que la venta de entradas será de manera online. El protocolo habitual para este tipo de encuentros, con el objetivo de ordenar el acceso y evitar aglomeraciones en los alrededores del recinto deportivo.

El partido valido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, se jugará este sábado 31 de enero en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso y se disputará a las 12:00 horas.

Todo apunta a que podría haber público de Colo Colo por la presión del elenco local, aunque la decisión final dependerá de las autoridades.

Desde Deportes Limache han mostrado una postura favorable e indicaron que se solicitó un aforo cercano a las 15.000 personas. Sin embargo, esta cifra podría quedar bajar a 12 mil espectadores según lo que se defina.

Por ahora no hay una resolución definitiva y se espera lo que digan las autoridades para poner las entradas a la venta.

Limache será el equipo encargado de la venta de entradas

¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas para el partido entre Limache y Colo Colo estarán disponibles a través de la plataforma Passline, sistema seleccionado por el cuadro local para comercializar los boletos de manera digital.

Sin embargo, hasta el momento no se encuentra habilitada la venta de entradas, ya que no se ha confirmado la capacidad de hinchas que podrán asistir al estadio. Por lo tanto, tampoco se ha podido establecer un precio de las entradas, donde cada sector tendrá un valor diferente.

Sí se pueden comprar abonos para ver a Limache durante todo el año. El valor va desde los 45 mil (adulto mayor) a 320 mil pesos en las butacas. La general está a 95 mil para todo el año.

El choque entre Limache y Colo Colo se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la fecha, por lo que se recomienda a los hinchas estar atentos y comprar sus entradas con anticipación.