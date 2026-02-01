Pronósticos O’Higgins vs Deportes Concepción: localía invertida para cerrar la fecha 1 de la Liga de Primera 2026

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en O'Higgins vs Deportes Concepción, por el Campeonato Nacional 2026.

O’Higgins y Deportes Concepción serán los encargados de cerrar la primera fecha del Campeonato Nacional. El encuentro estaba previsto inicialmente con el ascendido como local, pero los incendios en la Región del Biobío obligaron a reordenar las localías, por lo que finalmente el duelo se disputará el lunes 2 de febrero, a las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

En la antesala de este compromiso, que promete un buen espectáculo de fútbol, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de apostar. En este escenario, la app de bet365 resulta especialmente útil para monitorear mercados en vivo, que suelen ganar valor con el desarrollo del juego.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Deportes Concepción

Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Anotará en cualquier momento: Bryan Rabello 4.00 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 3.50

Ambos anotan, una constante en O’Higgins y Concepción

En seis de los últimos 10 partidos oficiales de O’Higgins se registraron goles de ambos equipos.

La tendencia es aún más marcada en Deportes Concepción, ya que en nueve de sus últimas 11 presentaciones también anotaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

El buen cierre de temporada de Bryan Rabello

Bryan Rabello anotó tres goles en sus últimas siete apariciones en el Campeonato Nacional y, en ese mismo tramo, también aportó dos asistencias. El jugador de 31 años cerró la liga con ocho tantos en 27 partidos y viene de marcar en uno de los amistosos de su equipo, precisamente ante Magallanes.

Anotará en cualquier momento: Bryan Rabello – 4.00 en bet365

Larrivey, el héroe del ascenso de los Lilas

Joaquín Larrivey fue la gran figura de los Lilas en el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, al aportar 13 goles en la Liga de Ascenso y seis anotaciones en seis partidos del playoff.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 3.50 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Deportes Concepción

