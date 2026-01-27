A días de que comience la Liga de Primera 2026 del fútbol chileno la ANFP oficializó un importante cambio en su programación. Esta se producirá ahora mismo en la fecha 1 y tiene que ver con los graves incendios que azotaron a la Región del Biobío.

Hablamos del partido que originalmente Deportes Concepción y O’Higgins iban a jugar el domingo 1 de febrero desde las 12:00 horas en el Ester Roa. Este duelo iba a ser el regreso del León de Collao al fútbol de Primera División.

Sin embargo, y considerando el delicado contexto que está viviendo esa zona, la ANFP resolvió que este partido ahora se disputará ese mismo 1 de febrero, pero a las 20:30 horas en El Teniente de Rancagua.

Duelo entre Deportes Concepción y O’Higgins intercambia la localía

Este intercambio de localía llega después de la petición que realizó la misma dirigencia del cuadro lila, quienes apuntaron al impacto de los incendios en esa zona.

El León de Collao debutará por la Liga de Primera 2026 en El Teniente de Rancagua. | Foto: Deportes Concepción.

Diego Livingstone, presidente del club penquista, había declarado hace unos días a ADN Radio que “dada la contingencia que existe hoy día en la región del Biobío y todos los incendios que están afectando a la gente y a toda nuestra hinchada, se solicitó invertir la localía con O’Higgins”.

“No se va a poder dar el primer partido como local (en Concepción), pero estamos en Primera División. Van a haber más partidos y vamos a llevar muchos espectáculos a la región”, concluyó.

Fixture fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Viernes 30 de enero

20:00 horas – Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

12:00 horas – Deportes Limache vs. Colo Colo, Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

18:00 horas – Cobresal vs. Huachipato, Estadio El Cobre.

20:30 horas – Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, Estadio Ester Roa de Concepción.

Domingo 1 de febrero

18:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad Católica, Estadio La Portada.

20:30 horas – Palestino vs. Ñublense, Estadio Municipal de La Cisterna.

*20:30 horas – O’Higgins vs Deportes Concepción, Estadio El Teniente de Rancagua.

Lunes 2 de febrero